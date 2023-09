Fin de la guerra entre dos exparticipantes de Gran Hermano

Gran Hermano Coti Romina Redes sociales

“Entonces todo bien con Romi, ¿no?”, le consultó La tía Sebi, su compañero del streaming. Fue entonces que contó que la relación mejoró: “Si, todo bien, ella está en pareja, sé que tiene buena relación con ‘El Cone’, pero no me molesta. Ahora la conozco desde otro lado y me alegra mucho saber que es diferente a lo que yo pensaba”.

De hecho, también se arregló con Julieta Poggio, quien contó que tuvieron una conversación y costó, pero lograron ponerse de acuerdo para que su vínculo sea mejor.

Se reveló quién es la figura que rechazó volver al Bailando 2023

La convocatoria al Bailando 2023 pasó por distintas etapas y se evaluaron figuras importantes que finalmente dijeron que no por otros compromisos. Uno de ellos fue un campeón del certamen en una oportunidad y Ángel de Brito confirmó que “no quiso” volver a participar.

Fede Bal

Uno de ellos fue Federico Bal, campeón en 2015 con Laurita Fernández, cuando el ciclo iba por eltrece. De Brito reveló que el actor “no quiso” formar parte del programa.