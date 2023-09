Figura de Bake Off realizó una dura acusación contra Telefe: "Te usan, sos un producto..."

Exparticipante de Bake Off Argentina fue muy duro contra Telefe.

El exparticipante de Bake Off Argentina 2021, Gino Minnucci , apuntó contra Telefe por no estar presente con sus figuras tras el término de sus programas con más rating , lo que le generó diversos problemas a muchos de ellos y Maxi Guidici de Gran Hermano 2022 fue el último en explotar .

En diálogo con el programa Mitre Live, Gino Minnucci señaló que " No sé si está bien decirlo , pero cuando yo vi el furor que fue Gran Hermano y toda esta locura de la gente en las redes preocupada por cada uno de los participantes, dije 'esto no termina bien' ". Así, comenzó por revelar que se vio venir lo que pasaba.

Al respecto, remarcó: "No lo dije por ser adivino, fue porque yo lo viví en carne propia a otra medida. Cuando baja la efervescencia, la fama, te preguntas '¿ahora qué?'. Te agarra una desolación y un sentimiento como que estás viviendo en una burbuja. Llegó mi momento y de repente ese momento desapareció". De esta manera, dio a entender que esto fue exactamente lo que le pasó a Maxi Guidici antes de su intento de suicidio.

Para finalizar apuntó fuertemente contra Telefe: "Estaba muy bajoneado, sin rumbo, sin ganas de hacer ejercicio y es una desolación que no entendes por qué te pasa. Yo creo que a Maxi lo que le pasó es que lo artístico es un destino incierto. Sos un producto que sirve o no, te usan y te desusan, sos funcional al show o no". Con estas palabras, dejó en claro su descontento con el canal y se hizo viral.