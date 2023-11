Festival internacional de cine de Mar del Plata: las películas que no te podés perder

Se llevará a cabo del 2 al 12 de noviembre y allí se podrá disfrutar de una extensa selección de proyectos cinematográficos nacionales e internacionales que incluirá joyas inéditas aún no estrenadas. Por otra parte, durante los once días habrá charlas, invitados especiales y el acceso a los tickets tendrá un valor súper económico $400, así como también descuentos para jubilados y estudiantes que presenten su credencial en las boleterías de las salas.

Póster - Festival de cine de Mar del plata

En cuanto a la tan esperada programación, habrá un enorme recorrido dividido por sesiones que incluirán, cortos, proyecciones especiales, trayectorias, homenajes y lo mejor del cine nacional e internacional. Entre las perlas a destacar, la audiencia podrá ver los recientes estrenos de reconocidos cineastas como Yorgos Lanthimos junto a Poor Things y otros films de Aki Kaurismäki, Bertrand Bonello, Michel Gondry, Hong Sangsoo, Víctor Erice, Martín Rejtman, Alice Rohrwacher y más.

Entre los títulos más relevantes se podrán disfrutar de la proyección de Los delincuentes del director Rodrigo Moreno, una de las películas más esperadas de terror psicológico del año, Cuando acecha la maldad de Demián Rugna que también se estará presentando en el festival, entre otros. A continuación, la lista.

Pobres criaturas

Yorgos Lanthimos, el director griego de los exitosos thrillers El sacrificio de un ciervo sagrado y La langosta, presenta su más reciente película de romance y ciencia ficción Poor Things que parte de un guión hecho por Tony Mc Namara (La favorita) y Alejandro Gris (Theatre 625). El tan esperado film reúne a un cast que cuenta con impactantes interpretaciones y está encabezado por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe.

La historia entrelaza la destrucción y lo más esperanzador de la vida con un gran juego de efectos visuales. Sigue los pasos de Bella Baxter, una joven que es devuelta a la vida por el brillante y poco ortodoxo científico doctor Godwin Baxter. Ella pasará tras una fantástica transformación que recorrerá todos los procesos y sentimientos que conectarán con las emociones universales más reales y cotidianas del ser humano. Se proyectará los días 8, 10 y 11 de noviembre.

Pobres Criaturas | Tráiler Oficial | Subtitulado

Cuando acecha la maldad

Sin dudas, la industria nacional pisa fuerte tras la llegada de uno de los nombres que más ha hecho ruido desde su estreno y participación en los festivales internacionales de Cannes y Toronto y se trata de Cuando acecha la maldad. Una película argentina escrita y dirigida por Demian Rugna (No sabes con quién estás hablando). Cuenta con un elenco conformado por Ezequiel Rodríguez, Luis Ziembrowski y Demián Salomón y se posiciona como una de las cintas de terror psicológico más destacadas del año, teniendo, hasta el momento, un 97% de aceptación entre la audiencia de la plataforma Rotten Tomatoes.

Uno de sus distintivos es la tensión y el suspenso que sostiene a lo largo de su duración “Los vecinos de un pequeño pueblo rural descubren que un demonio está a punto de nacer entre ellos. Intentan escapar desesperadamente, pero puede que sea demasiado tarde”, narra la sinopsis. El viernes 3 habrá una función gratuita y también podrán adquirirse entradas para el sábado 4 y domingo 5 de noviembre.

Cuando acecha la maldad - Tráiler

Los delincuentes

Se trata de una comedia dramática escrita y dirigida por el cineasta argentino Rodrigo Moreno (Mala época). Se estrenó el pasado 26 de octubre en salas argentinas luego de su paso por varios festivales de cine como Cannes, Sydney y Toronto , entre otros. Hasta el momento ha obtenido seis nominaciones y se ha consagrado ganadora de seis de ellas. Fue producida por Wanka Cine, Rizoma Films, Jaque Content y distribuida por MUBI.

Su elenco principal está constituido por Daniel Elías,Esteban Bigliardi y Margarita Molfino quienes darán vida a esta historia que basa su eje en la libertad y el tiempo. En cuanto a la trama, se centra en dos personajes. Por un lado estará Morán, un empleado del banco que planea robarlo y de ese modo, no trabajar nunca más. Sin embargo, él confesará el delito y tendrá que cumplir su condena en prisión mientras su colega Román esconde el dinero robado y paralelamente conoce a una mujer que cambiará su destino. Se proyectará de manera gratuita el 4 de noviembre.

LOS DELINCUENTES | Tráiler Oficial | Octubre 26 en cines Mubi

La sociedad de la nieve

El film de origen español, chileno, uruguayo y estadounidense tiene a Netflix como principal productora y distribuidora y es una de las candidatas españolas al premio Oscar. Fue escrita y dirigida por el director de El orfanato, Juan Antonio Bayona quien cabe destacar, será uno de los invitados de lujo del festival y seguramente lleve con él a ciertos personajes sorpresas que podrían tener relación con la historia que representa el material biográfico, basado la tragedia del vuelo, de un equipo de rugby, que se estrelló en un glaciar de los Andes.

En cuanto al reparto principal, está conformado por los actores Enzo Vogrincic, Simon Hempe y Esteban Bigliardi que deberán ponerse en la piel de los supervivientes tras un relato meramente estremecedor. Se proyectará los días 5 y 6 de noviembre.

La sociedad de la nieve | Avance oficial | Netflix Netflix

Censor

El film de terror y misterio será uno de los títulos en conformar la sección del festival llamada Fantásticas: Nuevas voces del cine británico de género. Se estrenó en 2021, obtuvo 5 premios, 30 nominaciones y ha obtenido un 89% de aceptación entre los críticos de Rotten Tomatoes. Fue escrita y dirigida por la directora de cine Prano Bailey-Bond y su elenco está encabezado por Niamh Algar, Michael Smiley junto con Nicholas Burns.

“En la Inglaterra de 1985, la censora cinematográfica Enid decide investigar la desaparición de su hermana después de ver un extraño video familiar”, adelanta la sinopsis. Se proyectará los días 5 y 6 de noviembre.

Censor (2021) | Tráiler subtitulado en español

Robot Dreams

El español Pablo Berger debuta en el cine de animación con Robot Dreams. Esta película es una adaptación de una novela gráfica escrita por la estadounidense Sara Varon y ambientada en la Nueva York de los años 80 y sigue los pasos de un perro solitario que construye un robot como amigo.

El largometraje tuvo un gran rendimiento en el Festival de Cannes donde formó parte de las proyecciones especiales. Las funciones serán el martes 7 y miércoles 8 de noviembre.

Robot Dreams - Trailer

Evil Does Not Exist

Se trata del nuevo trabajo del director japonés Ryusuke Hamaguchi que en 2022 ganó el Oscar a la mejor película internacional por Drive My Car. Su nuevo largometraje se llama Evil Does Not Exist, ganadora del Gran Premio del Jurado en el último Festival de Cine de Venecia y en el centro de la historia sigue a un padre, Takumi,con su hija Hana en las afueras de Tokio, pero un proyecto de glamping pone en riesgo su morada y el poder permanecer en la zona. Las funciones son el viernes 10, sábado 11 y domingo 12.

‘Evil Does Not Exist’: first trailer for Ryusuke Hamaguchi’s Venice award-winner

Deus Irae

El multipremiado cortometraje de terror de Pedro Cristiani sorprendió a los circuitos de festivales hace algunos años y se llevó 25 premios internacionales. Luego de seis años, llega la versión en largometraje dispuesta a cautivar a la audiencia del 38º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. “El Padre Javier lleva una existencia fracturada: por un lado, asiste familias que dicen haber visto milagros, y por otro pertenece a un trío de sacerdotes excomulgados que buscan a los poseídos para exorcizarlos bajo sus propias reglas: con Biblias, fuego y escopetas.

Pero cuando la única forma de aplastar al Mal es volviéndote algo peor que él, ¿cuánto de tu propia humanidad o tu mente estás dispuesto a sacrificar para destruir al Demonio?”, describe la sinopsis oficial. La premiere de Deus Irae está programada para el viernes 3 de noviembre a las 11:10 p.m, en la Sala Aldrey 1. XYZ Films, una compañía que se especializa en cine de autor, ha adquirido los derechos de venta de la película para el mercado norteamericano.



DEUS IRAE : TEASER TRAILER [HD]

Otro de los títulos a resaltar que se proyectarán durante los once días del festival son: la película de apertura, Hombre de la esquina rosada (1962) de René Mugica, Where the devil roams de Zelda Adams, John Adams y Toby Poser, El viento que arrasa de Paula Hernández y Las almas de Laura Basombrío. Toda la programación completa puede verse desde la plataforma del festival, https://www.mardelplatafilmfest.com/38/es/noticia/toda-la-programacion.