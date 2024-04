Famosa a los gritos en un canal de televisión: "No pensamos que todo saldría tan mal"

A pocos días del debut, a esta figura no le gusto la propuesta y se presentó con una particular vestimenta. Pidió cambios para continuar.

Una semana restaba para el estreno del nuevo programa de juegos, que contaba a la vez con la apuesta de una nueva cara para la conducción. Incluso de decidió grabar el primer piloto del ciclo, pero cuentan que fue “completamente desastroso e inesperado. No pensamos que todo saldría tan mal”.

Finalmente, sobre la hora, se hizo presente Esmeralda en el canal y según cuentan los testigos: “Llego en pijama, lentes negros y un tapado”.

Ese día no quiso grabar el segundo piloto, pidiendo al canal que se cambie la temática del programa porque “no me siento cómoda con esto y por eso sale mal”.

¿Qué condiciones pide para continuar?

Esmeralda pide que el programa sea de baile y canto, con famosos, manteniendo la tribuna (ya que el ciclo original tiene publico presente) y hasta un jurado.

Las autoridades del canal quedaron perplejos ante estas exigencias ya que “se la veía contenta y conforme con la propuesta”. Le dijeron que lo iban a evaluar y que la llamarían para hacer otra grabación piloto.

Por el momento El Nueve no anunció que pasará con todo esto, lo que si se sabe es que están a la búsqueda de una conductora “que esté acorde al contenido del ciclo y comprometida, por que aceptarla de nuevo no estamos seguros si un día falta y no podemos seguir con el programa”.

Quizás puedan llegar a un punto intermedio, aunque es dudoso que pase por que ambas partes están molestas.

Por otro lado, El Nueve sigue preparando nuevos programas de variado contenido para lanzar su nueva programación del 2024 y tratar de afianzarse aun más en el tercer puesto, mientras que su competencia directa, América TV, sigue en crisis. De hecho, si bien hay proyectos para este año, su figura mas cara que es Marcelo Tinelli, en 2024 no estará al aire por falta de presupuesto.