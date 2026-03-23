Qué fue de la vida de Kit Harington, protagonista de Game of Thrones El actir reconstruyó su vida luego de años complejos. Hoy apuesta por proyectos distintos y una rutina más estable. + Seguir en







El actor fue encontrando herramientas para sostener una etapa más estable. Redes sociales

Kit Harington atravesó un fuerte impacto personal tras el éxito mundial de la serie que lo lanzó a la fama.





Reconoció su lucha contra las adicciones y el proceso de recuperación que inició en plena exposición mediática.

La paternidad y la vida familiar fueron claves para recuperar estabilidad emocional.





Continúa activo en la actuación con nuevos proyectos, aunque busca tomar distancia de su personaje más icónico. Kit Harington alcanzó su pico de reconocimiento gracias a su papel como Jon Snow en Game of Thrones, pero su vida después del fenómeno televisivo estuvo marcada por desafíos personales y una fuerte reconstrucción. En distintas entrevistas, el actor reflexionó sobre el peso de la fama, sus problemas de adicción y el proceso que atravesó para recuperar el equilibrio.

El impacto de la serie no solo transformó su carrera, sino también su vida cotidiana. Lo que comenzó como un proyecto que el elenco imaginaba breve terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial, alterando la exposición pública de sus protagonistas y generando una presión constante.

Con el paso del tiempo, fue reconfigurando su presente tanto en lo profesional como en lo personal. Entre nuevos trabajos y cambios en su vida privada, el actor fue encontrando herramientas para sostener una etapa más estable, lejos de los momentos más críticos que atravesó durante el final de la serie.

Kit Harrington Redes sociales Qué fue de la vida de Kit Harington, de Game of Thrones Durante los primeros años de fama, Kit Harington admitió que le costaba adaptarse a la exposición. “Yo era el chico de la fiesta, sentado en la esquina con la cara triste”, contó en un diálogo con The Times, al recordar su dificultad para relacionarse en entornos sociales. También explicó que el crecimiento de la popularidad se reflejaba en las reacciones online: “Cuando empezamos nadie sabía quiénes éramos. Y a medida que nos volvimos más conocidos, las reacciones en línea eran más extremas”.

El éxito tuvo consecuencias personales importantes, que lo llevaron a enfrentar problemas de adicción. “Hasta los 27 años, todo en la vida transcurría a toda velocidad. Y luego, a los 28, ya no lo sentí así y fui a rehabilitación por primera vez”, relató. Sobre ese proceso, reconoció que aceptar la ayuda fue difícil: “En algún momento, uno tiene que madurar. Me llevó mucho tiempo”. Incluso reveló que no vio el final de la serie: “Todavía no he visto la última temporada… Estaba en rehabilitación cuando se emitió el último episodio”.

Kit Harrington Redes sociales Con el tiempo, logró sostener una vida más equilibrada. “No quería eso. Pero una vez que lo superas, ya no piensas en ello. Mi vida es mejor así”, expresó sobre su recuperación. En este proceso, la paternidad tuvo un rol central, ya que le permitió cambiar su perspectiva y encontrar estabilidad en la rutina diaria junto a su familia con Rose Leslie. En paralelo, el actor continuó desarrollando su carrera con nuevos proyectos como la serie Industry y diversas producciones cinematográficas. Aunque sigue vinculado al recuerdo de Jon Snow, dejó en claro su intención de tomar distancia del personaje: “No, Dios mío, no. No quiero ni acercarme. Lo hice por 10 años. Gracias, estoy bien”, afirmó, marcando su deseo de avanzar hacia nuevos desafíos interpretativos.