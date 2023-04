Fahsbender cruzó a Canosa y Di Marco: "En algún lugar se tiene que trazar el límite"

El periodista Mariano Hamilton señaló que estos comentarios tienen "el objetivo claro de sacar de la cancha a Cristina. Florencia es el detonante para que Cristina diga 'se meten con mi familia'".

"No me cambia en nada que Di Marco haya pedido disculpas. Me parece muy bien que se lleve a la Justicia y que en algún momento la oposición quede condenada a algo", expreso Carla Czudnowsky.

Por su parte, Federico Fahsbender adhirió y explicó que "el bondi tiene que parar en algún lado, en algún lugar se tiene que trazar el límite y si es con una presentación en Tribunales, que así sea". Fero Soriano, en cambio, dejó su parecer: "dudo que la Justicia avance más allá de una tarjeta amarilla".

"Me reía un poco con el pedido de disculpas porque era como un "si te molestó te pido perdón", no es genuino", agregó el periodista. "Las expresiones de odio vienen por lo general de la derecha. Es el mensaje mafioso por excelencia: meterse con los hijos", reflexionó.

"El exceso que cometieron Di Marco y Canosa, en esta escalada que en algún momento iba a terminar en este patine denigrante, creo que está bien que se pare de esta forma", comentó Fahsbender. "Este agravio es demasiado excesivo y hay cosas que no tienen vuelta atrás", comentó Fernanda Callejón.