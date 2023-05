Facu HDR: "Cuánto menos tenés en la panza, más tenés en la cabeza"

En San Martín está su vida. "Yo me crié con siete hermanos, mi mamá, mi papá. Éramos diez en casa en una casa que tenía tres habitaciones. Tenía poco y fue suficiente, porque yo de chico siempre supe que en algún momento no iba a pasar más hambre. Ahora como todo el día", recuerda entre risas en diálogo con C5N.

facu hdr Facu HDR con sus padres. "Éramos diez en casa", recordó.

"Hoy me puedo comprar una pizza y una milanesa. Y, aunque para algunos eso es algo simple, para la gente que viene de abajo y come nomás a la noche, comer diariamente te cambia todo", compara.

HDR, como lo llaman en el ambiente, tuvo un pasado problemático debido a su carácter rebelde, pero asegura que fue la música y sus ganas de aprender las que le permitieron salir adelante y evolucionar a nivel personal: "Yo creo que era muy ´Rebelde Way´, muy de barrio, andaba todo el tiempo con la misma ropa, andaba de acá para allá, sin dormir... Después conocí la música y me convertí en una persona correcta".

facu hdr Junto a Duki, uno de los máximos referentes del género.

Facu echó por la borda el lugar común del artista que vive en el exceso permanente: "La música no es solo fiesta, drogas ni todo lo que pasan en la tele, o lo que piensan los adultos, sino que implica mucha responsabilidad. Hay veces que tenés que levantarte temprano. Capaz la gente cree que dormís hasta las cuatro de la tarde pero nada que ver. Todos los días hay una responsabilidad distinta", asegura.

En la actualidad ya no solo se dedica a la improvisación y a participar en las 'batallas de gallos', en sus temas les habla a los pibes de barrio, a chicos que se crían y educan en la calle a través de rap, trap y cumbia. Los "códigos para manejarse bien" en el ambiente son concretos: "Yo pienso que la humildad es como el respeto, son cosas que tenés que llevar con vos hasta el último momento porque llegaste a donde estás gracias a eso. La gente me ayudó porque me vio mal y me quiso ver mejor. Yo ahora estoy bien pero creo que se puede estar mejor siempre".

facu hdr Ysy A lo sumó a su sello discográfico, Sponsor Dios.

Gracias al esfuerzo y a las horas dedicadas a su carrera, HDR logró profesionalizarse y estabilizarse económicamente. Pero, aún así, recalca que lo más importante que le pasó hasta el momento fue alcanzar la felicidad, más allá del rédito material.

"Los grandes soñadores se encuentran en los barrios, no lo digo desmereciendo a la gente de plata ni sobrevalorando a la gente de barrio, pero creo que cuando menos tenés en la panza, más tenés en la cabeza. Ser feliz no basta con la plata o con ser conocido sino por el ambiente con el que te rodeas. Siento que la puerta más grande que se me abrió hoy en día es la felicidad y la segunda fue el respeto", reflexionó.