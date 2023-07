Eugenia Tobal reveló detalles de su separación de Nicolás Cabré: "Me expuso de una manera..."

En conversación con Socios del espectáculo, Eugenia Tobal comenzó por destacar cómo fue la exposición post separación: " Sufrí . A todos los que me lastimaban los llamaba por teléfono y les decía 'vos no me conoces, a mí, me está pasando esto, y esto, ¿querés que charlemos? Yo te cuento', porque era muy tremendo ". Así, comenzó a meterse en el tema de la infidelidad.

Al respecto de esto último, la actriz señaló: "Son cosas que les pasa a muchísimas mujeres y a mí se me expuso de una manera muy tremenda. Yo me guardé y sin embargo no hubo mucha piedad. Pasaron 13 años y todavía parece que eso fue lo único que marca mi vida, y después me pasaron tantas cosas". De esta manera, se lamentó por el trato del tema en los medios.

Para finalizar, Eugenia Tobal confesó: "Lo sané al año, dos años, ya pasó. Después tuve otros novios, otra vida, eso que me pasó no lo elegí, todo lo contrario. Con Nico no me encontré nunca más. Y la mejor manera de sanar es perdonarse primero y cero rencor". Todo esto terminó por dejar en claro que le afectó mucho lo que ocurrió en 2010.