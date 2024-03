Estrella de Hollywood reveló cuando perdió la virginidad para difundir un importante mensaje a los jóvenes

Mirtha Legrand tras las críticas al Gobierno: "Yo no opino más"

Rebel Wilson Redes sociales

"Normalmente, habría salido de la habitación en el momento en el que se hubiera producido la conversación. ¡Díos mío! Tengo 35 años. ¿Qué demonios? Voy a parecer la mayor perdedora", expresó respecto a la gente que le decía que a los 24 era muy tarde.

Y luego dio un importante mensaje: "No quiero que la gente se sienta sola si no ha hecho ciertas cosas a cierta edad. (...) Espero que esto permita que otras personas en la misma situación se sientan menos solas y menos juzgadas".

"Obviamente, no tienes que esperar hasta los 30 como yo, pero no deberías sentir presión cuando eres joven. Si tuviera 20 años menos, habría sido muy diferente. Habría explorado más mi sexualidad. Solo sabía que me atraían los hombres y eso era lo normal", concluyó.