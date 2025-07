Estalló la polémica entre dos periodistas de ESPN y Davoo Xeneize: "Creen que se las saben todas"

Los experimentados comunicadores, sin mencionar directamente al influencer, cuestionaron la rapidez con la que algunos creadores de contenido digital alcanzan notoriedad y su aparente falta de trayectoria.

"Hay pibitos que hablan seis horas todas las noches, que se hacen millonarios de la noche a la mañana y creen que se las saben todas", lanzó Fucks. Arcucci, por su parte, señaló: "Ahora salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez: ‘uy, están gestionando mal’. ¿Recién te diste cuenta, nene? Vestido con un buzo de Boca".

Por los comentarios sobre declaraciones en #ESPNF90

Fucks y Arcucci dirigieron sus "dardos" hacia lo que consideran una falta de preparación en las nuevas plataformas, sugiriendo que el éxito en el ámbito digital no siempre está respaldado por un conocimiento profundo. Sus comentarios reflejaron una crítica generalizada hacia el estilo y la forma en que los nuevos influencers abordan el periodismo deportivo, marcando una clara división generacional y metodológica en la forma de comunicar sobre deportes.

Davoo Xeneize eligió no confrontar con los periodistas de ESPN

El youtuber optó por una respuesta mesurada y estratégica, decidiendo no escalar la confrontación ni utilizar el incidente para generar más contenido en su canal. A través de sus redes sociales, explicó que sus opiniones son personales y que no busca victimizarse ni entrar en disputas mediáticas.

"No me interesa dar esa batalla. No van a verme reaccionando a lo que dijeron ni opinando al respecto. No soy así y no me siento cómodo con eso. Yo sé que cuando opino de Boca, con la visibilidad que tengo, hay gente a la que no le gusta. Y también hay otra que sí. Pero no puedo pasarme la vida respondiendo a quienes están en desacuerdo", sostuvo Davoo.

Porque le contestó al Chavo Fucks y a quienes lo bardearon en ESPN.

"Cuando opinás y tenés visibilidad, tenés que bancarte el vuelto. Si te bardean, te la bancás. No voy a victimizarme, ni a darles visibilidad en mi canal. Yo no hablo de otras personas ni busco guerras donde no las hay. Y sé muy bien lo que pasó en el medio. Pero no es mi estilo", agregó el influencer.

Esta actitud fue ampliamente elogiada por sus seguidores y por la comunidad digital, quienes valoraron su madurez frente a las críticas y la decisión de evitar el sensacionalismo y los escándalos.