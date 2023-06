Estalló el escándalo en LAM , una panelista se retiró en vivo y se encerró en el camarín . Con una denuncia de por medio, una miembro no quiso debatir el tema que la involucra al aire. Por eso, agarró su kit de mate y se fue del estudio . En redes sociales se desató una polémica. ¿Quién fue?

Después de debatir en vivo, los detalles de la separación entre "El Conejo" y Coti de Gran Hermano , Ángel de Britto le preguntó a Estefanía Berardi si denunció o no a Sofía Aldrey, ex de Federico Bal por unos mensajes filtrados.

"No hice nada todavía de eso, pero no puedo hablar tampoco", explicó Estefi Berardi, la duda surgió por un Tweet de Ángel De Britto. La supuesta denuncia sería para Audrey y también para Yanina Latorre.

Para no enfrentarse a su compañera, Yanina Latorre, la panelista se excusó ante el conductor y señaló que se "iba a tomar unos mates" para no hablar del tema, porque "no puedo defenderme".

En vivo, Estefi Berardi abandonó su sillón, acompañada por su kit de mate y se encerró en el camarín, donde las cámaras la siguieron.

Ante esta situación, la respuesta por Twitter de Yanina Latorre no tardó en llegar: "Se fue como las ratas, trajo un mate para hacer show. Si los chats son falsos por qué demanda?".

https://twitter.com/yanilatorre/status/1671673675655917573 Jajajaa se fue como las ratas. Trajo un mate para hacer show. Si los chats son falsos por q demanda? VERGUENZA AJENA. Solo busca guita y prensa #lam — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 22, 2023

La violenta situación que vivió Marixa Balli en la puerta del canal: "Me da vergüenza..."

La panelista de LAM Marixa Balli quedó en medio de una pelea entre dos familias que se disputaban ser dueños de una perra. El insólito hecho ocurrió en la puerta del canal América. "Se escuchaban los gritos desde el estudio", describió.

La exbailarina grabó un video donde aclaró porque tuvo que intervenir en la puerta del canal: “Me da vergüenza el tema de que salió todo el canal, gracias a Dios. Yo estaba en el corte, se escuchaban los gritos desde el estudio”.

En su explicación, en medio de la pelea de ambos dueños que reclamaron ser los “Todo el staff se preocupó. Maravilloso el canal, los custodios, llamaron a la Policía y todo lo que ustedes vieron. Gracias a todo el equipo y a todos mis compañeros porque se recontra... yo estoy muy emocionada, se preocuparon todos mucho”.

Marixa remarcó en su descargo que “la perrita tiene las mismas marcas, tiene el mismo cuello, gracias a la policía, está muy asustada y está lastimada. Vivimos una situación muy fea, me empujaron, me tiraron al suelo, lo vieron todos mis compañeros, un papelón”.