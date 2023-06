Acusan a Yanina Latorre de ser la culpable de los despidos en LAM

Todo comenzó porque Taboada publicó en su cuenta de Instagram: "Estoy muy, muy triste. No fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente, agradezco a todos mis compañeros, a Ángel de Brito y Mandarina".

Al instante responsabilizaron a Yanina por ser apuntada como la “protegida” de Ángel. Pero ella salió a hablar: “Ya sé que todos están esperando que hable, pero no tengo nada que decir. Me enteré posteos”.

“Yo estaba en una cena anoche en Gardiner y me empieza a escribir Calabró, Ubfal, Lourdes, el país y yo dije ‘qué pasó’. Empiezo a ver Twitter, Instagram y ¡ohhhh! No, pero no tengo idea qué pasó. Así que hoy me dedico a averiguar amorrr”, expresó.

Sin embargo, la misma Estefi lo desmintió: “Nadie me despidió, me voy feliz. No sabía nada de Andrea, se vienen nuevos desafíos. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo. Siempre me trataron súper bien en Mandarina, la productora, y siempre me sentí súper cómoda”.