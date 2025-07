Esta serie tiene solo diez capítulos y a puro romance atrapó a todos en Netflix: de cuál se trata

“Siempre intento moderar mis expectativas”, miente Jessica , la protagonista de Demasiado , la serie que se estrenó el viernes en la gran N roja. Desde el primer episodio, la ficción creada por Lena Dunham, la guionista, actriz y directora detrás de aquel fenómeno cultural que fue Girls, parece estar anunciando que lo que vamos a ver no es aquel revolucionario programa que le dio voz a los millenials y los transformó en objeto de burla de todos los demás, sino la historia de un amor complicado y desprolijo pero autoconsciente y nunca tóxico . Un estado que ninguno de los vínculos de la serie de HBO lograba alcanzar .

En principio resulta sencillo intentar comparar a Jessica con Hannah, el personaje que la propia Dunham interpretaba en Girls. Aunque si bien ambas tienen más de una coincidencia, un par de residentes de Brooklyn con cuerpos no hegemónicos en busca del amor, sus diferencias son las que prevalecen. Es que el personaje central de Demasiado tiene el corazón roto pero eso no la vuelve insensible, pretenciosa ni egocéntrica, tres de las cualidades que prevalecían en la forma de ser de Hannah.

Por más herida y perdida que esté Jessica, interpretada por Megan Stalter, la revelación de la comedia Hacks, ella existe en el mundo, se conecta con los demás y aunque sabe que si a veces es demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado en general, también tiene una chispa de vitalidad contagiosa.

Sinopsis de Demasiado, la serie del momento en Netflix

De la fantasía de ser parte de la película Sensatez y sentimientos, la adaptación de la novela de Jane Austen protagonizada por Emma Thompson, Hugh Grant, Kate Winslet y Alan Rickman, al deslucido edificio del este de la capital inglesa que se transforma en su nuevo hogar, la decepción inicial de Jess se reduce cuando conoce a Felix (Will Sharpe, de White Lotus, Un dolor real). El músico que está en busca de su lugar en el mundo la hace sentir que ella encontró el suyo.

Anunciada como una comedia romántica -cada uno de los diez capítulos hace referencia a un hito del género- y llena de referencias a algunas de las películas románticas más destacadas de los años 90 como Un lugar llamado Notting Hill, Realmente amor y a su autor, Richard Curtis, Demasiado es una historia de amor con elementos de comedia y drama. Pero es más que eso: se trata de una ficción que sabe lo que quiere contar y lo hace sin trampas ni artilugios. Que esquiva la tentación de concentrarse en las diferencias culturales entre norteamericanos e ingleses y, sobre todo, no tropieza con los insensibles estereotipos ni las postales turísticas que integran a la insoportable Emily en París.

Tráiler de Demasiado

Reparto de Demasiado

Demasiado (Too Much, Estados Unidos, Reino Unido/2025). Creado por: Lena Dunham y Luis Felber. Dirección: Lena Dunham. Elenco: Megan Stalter, Will Sharpe, Rita Wilson, Richard E. Grant, Naomi Watts, Rhea Perlman, Andrew Rannells. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.