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Lo nuevo en Netflix: la serie "La primera vez" llega con su última temporada para cerrar una emocionante historia

Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo y el resto del reparto se despiden de esta franquicia, que pondrá punto final a una historia llena de emociones, romance y aprendizaje en marzo.

El elenco principal regresa en la cuarta temporada.

El elenco principal regresa en la cuarta temporada.

La plataforma de streaming Netflix anunció la llegada de la cuarta y última entrega de La primera vez, la serie colombiana que ha marcado un hito en la producción audiovisual nacional.

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La temporada final ya está disponible desde el 18 de marzo, cerrando así el ciclo de una de las historias más populares del catálogo latinoamericano. La producción original de Caracol Televisión narra desde sus inicios el recorrido de Camilo Granados para conquistar el corazón de Eva Samper, y retrata la vida en Colombia entre 1976 y 1978, extendiéndose ahora hasta los turbulentos años ochenta.

A lo largo de tres temporadas, el público ha acompañado a Camilo, Eva y la tribu del 364 en un viaje de descubrimiento, marcado por el contexto social y político del país. En los últimos episodios emitidos, la historia se detuvo en momentos decisivos: Luisa y Arbelaez apostaron por el matrimonio y la familia tras la llegada de la hija de Luisa; sin embargo, la celebración se vio alterada por el accidente de un amigo del grupo, subrayando el tono dramático que caracteriza a la serie.

Sinopsis de La primera vez, la serie colombiana que tiene su final en Netflix

La tercera temporada cerró varias tramas fundamentales. Los padres de Camilo, tras un largo distanciamiento, lograron reconciliarse, mientras que el vínculo entre Camilo y Eva finalmente evolucionó hacia una relación romántica definida.

El profesor Silva, figura clave en etapas anteriores, parece haber quedado definitivamente al margen de la historia, tras el reconocimiento de Eva sobre sus verdaderos sentimientos. Luisa, en tanto, consolidó no solo su relación con Arbelaez, también su crecimiento personal y familiar, reflejando la madurez de los personajes principales al cierre de la etapa previa.

La nueva temporada situará a los personajes en la década de los ochenta, época marcada por la inestabilidad y el surgimiento de nuevas amenazas en el país. Los protagonistas enfrentarán decisiones trascendentales que pondrán a prueba sus valores, la lealtad y los lazos que los han mantenido unidos.

El relato avanzará tras la publicación de la primera novela de Camilo, un acontecimiento que no solo expone detalles íntimos del grupo, también desencadena conflictos inesperados y obliga a los personajes a confrontar sus propias identidades.

El romance entre Eva y Camilo volverá a ocupar el centro de la trama, aunque esta vez en un contexto de mayor ambigüedad, donde las certezas parecen diluirse y los desafíos externos amenazan con separar definitivamente al grupo de amigos conocido como la tribu del 364. La serie explorará así la transición de la adolescencia a la adultez, en medio de una Colombia convulsa, reafirmando su apuesta por historias que combinan lo personal y lo político.

Con el lanzamiento previsto para el 18 de marzo, se espera que la conclusión de la historia de Camilo, Eva y sus amigos convoque nuevamente a miles de espectadores en América Latina y otras regiones, interesados en seguir de cerca el desenlace de una narrativa que ha sabido combinar drama, nostalgia y crítica social en cada entrega.

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Tráiler de La primera vez

Embed - La primera vez: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La primera vez

El elenco principal regresa en la cuarta temporada, con Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García.

La dirección está a cargo de Laura Tatiana Bohórquez y Mónica Botero, con guion de Dago García y producción ejecutiva del propio García junto a María Isabel Páramo. Este equipo ha sido reconocido por convertir a La primera vez en la primera franquicia original de Netflix completamente creada y realizada en Colombia.

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