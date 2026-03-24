Esta película sorprendió con su trama y suspenso hace 20 años y ahora es furor en Netflix: cómo se llama

En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.
Netflix
El catálogo de Netflix volvió a poner en tendencia a Bajo anestesia (Awake), un thriller psicológico que, pese a haberse estrenado hace casi dos décadas, vive una segunda etapa de popularidad gracias al streaming. La película se apoya en una premisa inquietante: la posibilidad de estar consciente durante una cirugía sin poder moverse ni pedir ayuda.
La historia sigue a Clay Beresford, un joven empresario interpretado por Hayden Christensen, que debe someterse a un trasplante de corazón. Durante la operación sufre lo que se conoce como percepción intraoperatoria, un estado en el que permanece despierto y siente todo lo que ocurre, aunque su cuerpo está completamente paralizado por la anestesia. En medio de la intervención, comienza a escuchar conversaciones que revelan una conspiración que pone en duda a las personas más cercanas a él, incluida su esposa, interpretada por Jessica Alba.
El regreso de esta película a los rankings demuestra que los thrillers psicológicos siguen atrapando al público. Con una historia tensa, giros inesperados y un clima constante de suspenso, se presenta como una opción ideal para quienes buscan una película intensa y diferente para ver este fin de semana.
Sinopsis de Bajo anestesia, la película que llegó a lo más visto de Netflix
El catálogo de la plataforma volvió a impulsar a Bajo anestesia (Awake), un thriller psicológico que se posicionó entre lo más visto. La historia se apoya en una premisa inquietante: la percepción intraoperatoria, una situación en la que un paciente permanece consciente durante una cirugía, pero sin poder moverse ni comunicarse, quedando atrapado en su propio cuerpo mientras siente todo lo que ocurre.
La trama sigue a Clay Beresford, un joven heredero interpretado por Hayden Christensen, que necesita un trasplante de corazón urgente. A pesar de las advertencias de su madre, decide operarse con su médico de confianza, pero durante la intervención descubre que está despierto y escucha todo lo que sucede en el quirófano, lo que lo lleva a descubrir una conspiración que pone en peligro su vida. En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.
Con una trama que mezcla suspenso médico y drama criminal, la película mantiene la tensión de principio a fin. Su éxito actual demuestra que los thrillers psicológicos siguen atrapando al público, especialmente cuando combinan giros inesperados, secretos familiares y situaciones límite.