IR A
IR A

Esta película sorprendió con su trama y suspenso hace 20 años y ahora es furor en Netflix: cómo se llama

El resurgimiento de este filme casi dos décadas después de su estreno demuestra que las historias de tensión psicológica bien ejecutadas no tienen fecha de vencimiento.

 En la historia también tiene un papel clave su esposa

 En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.

Netflix

El catálogo de Netflix volvió a poner en tendencia a Bajo anestesia (Awake), un thriller psicológico que, pese a haberse estrenado hace casi dos décadas, vive una segunda etapa de popularidad gracias al streaming. La película se apoya en una premisa inquietante: la posibilidad de estar consciente durante una cirugía sin poder moverse ni pedir ayuda.

La historia sobre la famosa mafia europea llega a su fin.
Te puede interesar:

Esta famosa serie de Netflix con Cillian Murphy tiene su película final y está dando que hablar: ¿de qué se trata?

La historia sigue a Clay Beresford, un joven empresario interpretado por Hayden Christensen, que debe someterse a un trasplante de corazón. Durante la operación sufre lo que se conoce como percepción intraoperatoria, un estado en el que permanece despierto y siente todo lo que ocurre, aunque su cuerpo está completamente paralizado por la anestesia. En medio de la intervención, comienza a escuchar conversaciones que revelan una conspiración que pone en duda a las personas más cercanas a él, incluida su esposa, interpretada por Jessica Alba.

El regreso de esta película a los rankings demuestra que los thrillers psicológicos siguen atrapando al público. Con una historia tensa, giros inesperados y un clima constante de suspenso, se presenta como una opción ideal para quienes buscan una película intensa y diferente para ver este fin de semana.

Bajo anestesia
En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.

En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.

Sinopsis de Bajo anestesia, la película que llegó a lo más visto de Netflix

El catálogo de la plataforma volvió a impulsar a Bajo anestesia (Awake), un thriller psicológico que se posicionó entre lo más visto. La historia se apoya en una premisa inquietante: la percepción intraoperatoria, una situación en la que un paciente permanece consciente durante una cirugía, pero sin poder moverse ni comunicarse, quedando atrapado en su propio cuerpo mientras siente todo lo que ocurre.

La trama sigue a Clay Beresford, un joven heredero interpretado por Hayden Christensen, que necesita un trasplante de corazón urgente. A pesar de las advertencias de su madre, decide operarse con su médico de confianza, pero durante la intervención descubre que está despierto y escucha todo lo que sucede en el quirófano, lo que lo lleva a descubrir una conspiración que pone en peligro su vida. En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.

Con una trama que mezcla suspenso médico y drama criminal, la película mantiene la tensión de principio a fin. Su éxito actual demuestra que los thrillers psicológicos siguen atrapando al público, especialmente cuando combinan giros inesperados, secretos familiares y situaciones límite.

Tráiler de Bajo anestesia

Embed - Bajo Anestesia -Trailer

Reparto de Bajo anestesia

  • Hayden Christensen como Clay Beresford
  • Jessica Alba como Sam Lockwood
  • Terrence Howard como el Dr. Jack Harper
  • Lena Olin como Lilith Beresford
  • Christopher McDonald como el Dr. Larry Lupin
  • Sam Robards como Clayton Beresford Sr.
  • Arliss Howard como el Dr. Nance
  • Fisher Stevens como el Dr. Puttnam
  • Georgina Chapman como Penny Carver
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el filme, Theroux viaja a ciudades como Miami, Nueva York y Marbella para conocer a figuras destacadas de la llamada machosfera. 

Qué cuenta el documental Louis Theroux: Dentro de la machosfera, el estreno de Netflix que sorprende a todos

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de la N roja y están en tendencia

Este documental de Netflix sobre la nueva tendencia de jóvenes para ser "machos alfa" está dando que hablar: cómo se llama

un relato que se vuelve progresivamente más oscuro e inquietante.
play

No volverás a ver los juguetes de la misma manera: esta es la película de terror que no te dejará dormir y es furor en Netflix

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
play

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 
play

Bajo anestesia, la película que llama la atención de todos en Netflix: cuál es la trama que sigue sorprendiendo al público

Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo. 
play

De qué se trata Stratton, la película de espionaje que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

Estela de Carlotto en la marcha a Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto: "El Gobierno está en otro mundo y, pronto, quizás, entre rejas"

Hace 16 minutos
play

Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

Hace 30 minutos
El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Hace 45 minutos
Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

Hace 46 minutos
play
 En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.

Esta película sorprendió con su trama y suspenso hace 20 años y ahora es furor en Netflix: cómo se llama

Hace 1 hora