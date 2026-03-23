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Espías, misterio y mucha acción: esta película del 2017 llegó a Netflix y alcanzó las tendencias del momento

La dirección logra mantener una tensión constante, ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica que combine la intriga política con enfrentamientos dinámicos.

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión. 

Netflix

El catálogo de Netflix se actualiza de forma permanente y suele traer de vuelta películas de acción que vuelven a ganar popularidad. En ese contexto, Stratton reapareció entre las tendencias y volvió a captar la atención de los suscriptores con su historia de espionaje, intriga y escenas de alto impacto.

El largometraje retoma la trama tras los acontecimientos de la sexta temporada, con Cillian Murphy nuevamente en el papel de Tommy Shelby, ahora enfrentado a las consecuencias de sus decisiones y a un nuevo escenario político y criminal.
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La película sigue a John Stratton, un agente del servicio de inteligencia que se ve envuelto en una misión contrarreloj para detener a una organización terrorista internacional. Con una trama cargada de acción, la historia muestra operaciones encubiertas, persecuciones y los dilemas que enfrentan los agentes en misiones de riesgo, manteniendo la tensión durante toda la película.

El regreso del film al ranking de la plataforma confirma que las historias de espías siguen despertando interés entre los espectadores. Por su ritmo ágil, su ambientación internacional y sus escenas de acción, se presenta como una opción ideal para quienes buscan una película entretenida y llena de adrenalina para el fin de semana.

Stratton
Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión.

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión.

Sinopsis de Stratton, la película furor de Netflix

El catálogo de Netflix volvió a llamar la atención de los suscriptores con el resurgimiento de Stratton, una producción que en las últimas semanas escaló posiciones entre lo más visto. La historia se adentra en el mundo del espionaje internacional con una trama cargada de tensión, operaciones encubiertas y escenarios de alto riesgo, elementos clásicos del cine de acción.

La película sigue a John Stratton, un agente de inteligencia que, tras una misión fallida en la que pierde a su compañero, descubre la existencia de una organización terrorista que prepara un ataque de gran escala. A partir de ese momento, se inicia una operación contrarreloj que lo lleva a distintos puntos del mundo, enfrentando misiones complejas y decisiones difíciles propias del trabajo encubierto.

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión. Su regreso al ranking de la plataforma confirma que las historias de espías siguen teniendo un público fiel, especialmente entre quienes buscan películas intensas, con giros y misiones de alto riesgo para ver durante el fin de semana.

Tráiler de Stratton

Embed - Stratton Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers

Reparto de Stratton

  • Dominic Cooper como John Stratton
  • Austin Stowell como Hank
  • Gemma Chan como Aggy
  • Connie Nielsen como Sumner
  • Thomas Kretschmann como Grigory Barovsky
  • Tom Felton como Cummings
  • Derek Jacobi como Ross
  • Tyler Hoechlin como Marty
  • Jake Fairbrother como Spinks
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