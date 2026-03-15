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Cuál es la trama de Una pareja explosiva, la película de los 90 que llegó a Netflix y es furor

La saga de "Una pareja explosiva" (Rush Hour), protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, está disponible en Netflix en varias regiones de Latinoamérica y otros países.

Una pareja explosiva (conocida en inglés como Rush Hour) es una clásica comedia de acción de 1998 que sigue la forzada alianza entre dos policías con estilos totalmente opuestos. 

Una pareja explosiva (conocida en inglés como Rush Hour) es una clásica comedia de acción de 1998 que sigue la forzada alianza entre dos policías con estilos totalmente opuestos. 

La saga de "Una pareja explosiva" (Rush Hour), protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, está disponible en Netflix en varias regiones de Latinoamérica y otros países. Un detective de Hong Kong y un policía de Los Ángeles deben unir fuerzas para rescatar a la hija de un diplomático chino.

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Una pareja explosiva (conocida en inglés como Rush Hour) es una clásica comedia de acción de 1998 que sigue la forzada alianza entre dos policías con estilos totalmente opuestos. La trama comienza cuando la hija del cónsul chino es secuestrada en Los Ángeles. Para resolver el caso, se unen.

Rush Hour se estrenó el 18 de septiembre de 1998, fue todo un gran éxito y se convirtió en la séptima película más taquillera de ese año, con una recaudación de más de 140 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. Su secuela fue Rush Hour 2, también un éxito de taquilla.

Netflix

Sinopsis de Una pareja explosiva, la película que acaba de llegar a Netflix

Un cómico policía de Los Ángeles acepta a regañadientes supervisar a un detective de Hong Kong que llega para encontrar a la hija secuestrada del embajador de China.

Es una película buddy perteneciente a los géneros policíaco y de artes marciales de 1998. Es la primera cinta en la serie cinematográfica Rush Hour. Dirigida por Brett Ratner. El elenco principal estuvo integrado por Jackie Chan y Chris Tucker quienes interpretan como en toda la trilogía sus roles como el Inspector Lee de la Royal Hong Kong Police y el policía de Los Ángeles James Carter, respectivamente. En el filme, Carter y Lee se enfrentan a una peligrosa banda de delincuentes que han secuestrado a la pequeña hija del cónsul chino.

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Tráiler de Una pareja explosiva

Embed - Rush Hour (1998) Official Trailer - Jackie Chan, Chris Tucker Movie HD

Reparto de Una pareja explosiva

  • Lee (Jackie Chan): Un inspector de Hong Kong, experto en artes marciales, serio y disciplinado.
  • James Carter (Chris Tucker): Un detective de la policía de Los Ángeles, presumido, imprudente y que no deja de hablar.
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