Una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota te dejará sin palabras: de cuál se trata

Basada en hechos reales, narra la lucha desesperada de ex soldado que, al borde de perderlo todo, se enfrenta a un sistema indiferente. Un drama conmovedor que ya es furor en el streaming y está dando mucho que hablar.

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras.

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras. Se trata de un relato intenso sobre un protagonista que enfrenta una realidad tan desgarradora como impactante, ¿de cuál se trata?

En medio del auge por los dramas inspirados en hechos reales, una cinta cruda y profundamente humana está escalando al top de lo más visto. La dirección estuvo a cargo de Derek Cianfrance, quien ya había retratado el costado más humano de los conflictos emocionales en Blue Valentine y The Place Beyond the Pines.

La producción fue aclamada por su realismo, crudeza emocional y muestra con crudeza las secuelas del abandono institucional que muchos veteranos enfrentan en silencio. En Rotten Tomatoes tiene un 92% de aprobación y se la describe como "un retrato devastadoramente íntimo del precio invisible de la guerra". En redes, muchos usuarios aseguran haber llorado y reflexionado profundamente tras verla. "Una película que incomoda, sacude y deja huella. Sam Worthington está en su mejor momento", escribió Variety.

Sinopsis de Quiebre, la intensa película que es tendencia en Netflix

Después de servir en la guerra de Irak, Mike Brenner, interpretado con maestría por Sam Worthington, regresa a su hogar con la esperanza de reconstruir su vida. Pero lejos de encontrar paz, se topa con un sistema que lo ignora, deudas imposibles de pagar y un trauma emocional que lo consume. Al borde de perderlo todo, se ve obligado a tomar decisiones extremas que pondrán en jaque su integridad moral.

Tráiler oficial de Quiebre

Reparto de Quiebre

  • Sam Worthington como Mike Brenner
  • Jessica Chastain como Karen, su esposa
  • Javier Bardem como el abogado defensor
  • Ethan Hawke como el oficial de atención a veteranos
  • David Harbour como el banquero hostil
