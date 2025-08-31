IR A
IR A

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de una serie con una macabra historia

La plataforma de streaming confirmó el lanzamiento de una ficción que reconstruye los crímenes de quien es, quizás, el asesino más emblemático.

Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos

Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos, producida por Ryan Murphy.

Netflix

Netflix causó sensación entre los fanáticos del terror y el true crime al confirmar el estreno de la tercera temporada de Monstruos, la serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan que ya presentó Monster: la historia de Jeffrey Dhamer (2022) y Monsters: la historia de Erik y Lyle Menendez (2024).

La película combina exorcismos y suspenso, destacándose entre las mejores películas de terror disponibles en Netflix.
Te puede interesar:

Terror puro: está en Netflix, es una película muy vista y no te va a dejar dormir

En esta ocasión, la plataforma anunció Monstruo: La historia de Ed Gein, con el actor británico Charlie Hunnam en el papel protagónico. Conocido como "el carnicero de Plainfield", este asesino y saqueador de tumbas inspiró películas icónicas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

Ed Gein se convirtió en el modelo de terror moderno: no solo cometió macabros asesinatos, sino que también robó cadáveres de cementerios locales y usó los restos para fabricar ropa y distintos objetos domésticos. La serie, aunque con dosis de ficción, se adentra en su oscuro y tenebroso mundo.

Monstruo: la historia de Ed Gein

Sinopsis de Monstruo: La historia de Ed Gein

La serie reconstruye cómo un desconocido granjero llegó a convertirse en uno de los asesinos más macabros de la historia. "Asesino serial. Saqueador de tumbas. Psicópata. En la década de 1950, en los gélidos campos del área rural de Wisconsin, un ermitaño afable y de trato cordial llamado Eddie Gein vivía una vida en apariencia tranquila", reza la sinopsis oficial de Netflix.

"Pero la deteriorada granja que habitaba escondía horrores tan cruentos que podrían redefinir los temores más profundos del ser humano. Alimentados por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de figura siniestra que atormentaría a Hollywood por décadas", agrega.

Monstruo: la historia de Ed Gein

Reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein

  • Charlie Hunnam como Ed Gein.
  • Laurie Metcalf como Augusta Gein.
  • Tom Hollander como Alfred Hitchcock.
  • Olivia Williams como Alma Reville.
  • Addison Rae como Evelyn Hartley.
  • Suzanna Son como Adeline Watkins.
  • Vicky Krieps como Ilse Koch.
  • Joey Pollari como Anthony Perkins.

Cuándo se estrena Monstruo: La historia de Ed Gein en Netflix

Los fanáticos del true crime y el terror aún tendrán que esperar un tiempo para ver Monstruo: La historia de Gein. La tercera temporada de la exitosa serie de Netflix llegará a la plataforma el viernes 3 de octubre de 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un amigo abominable, una película animada de 2019 para disfrutar en familia este agosto 2025.
play

Un amigo abominable es la tierna película animada ideal para ver en Netflix con la familia: cuál es la trama

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

El cliente es una película de 1994 con una super trama llena de intriga y suspenso que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

De qué se trata El cliente, la película cargada de suspenso que es de lo mejor de Netflix

El formato breve y contundente convirtió a esta producción en una de las series de Netflix más comentadas desde su estreno.
play

Tiene 3 capítulos, está en Netflix y tiene como protagonista a Ester Expósito

Este estreno de Netflix está siendo de las Películas más vistas
play

Acción extrema y remake: esta película con paisajes increíbles llegó a Netflix y se metió entre lo más visto

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi

Boca no quiere cortar la racha y va por su tercer triunfo consecutivo ante Aldosivi

Hace 5 minutos
Su rendimiento encendió el interés internacional.

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

Hace 16 minutos
El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Hace 25 minutos
Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

Hace 38 minutos
Candela tenía 24 años.

Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La Matanza

Hace 43 minutos