Expectativa en Netflix: se viene el estreno de una serie con una macabra historia La plataforma de streaming confirmó el lanzamiento de una ficción que reconstruye los crímenes de quien es, quizás, el asesino más emblemático.







Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos, producida por Ryan Murphy. Netflix

Netflix causó sensación entre los fanáticos del terror y el true crime al confirmar el estreno de la tercera temporada de Monstruos, la serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan que ya presentó Monster: la historia de Jeffrey Dhamer (2022) y Monsters: la historia de Erik y Lyle Menendez (2024).

En esta ocasión, la plataforma anunció Monstruo: La historia de Ed Gein, con el actor británico Charlie Hunnam en el papel protagónico. Conocido como "el carnicero de Plainfield", este asesino y saqueador de tumbas inspiró películas icónicas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

Ed Gein se convirtió en el modelo de terror moderno: no solo cometió macabros asesinatos, sino que también robó cadáveres de cementerios locales y usó los restos para fabricar ropa y distintos objetos domésticos. La serie, aunque con dosis de ficción, se adentra en su oscuro y tenebroso mundo.

Monstruo: la historia de Ed Gein Netflix Sinopsis de Monstruo: La historia de Ed Gein La serie reconstruye cómo un desconocido granjero llegó a convertirse en uno de los asesinos más macabros de la historia. "Asesino serial. Saqueador de tumbas. Psicópata. En la década de 1950, en los gélidos campos del área rural de Wisconsin, un ermitaño afable y de trato cordial llamado Eddie Gein vivía una vida en apariencia tranquila", reza la sinopsis oficial de Netflix.

"Pero la deteriorada granja que habitaba escondía horrores tan cruentos que podrían redefinir los temores más profundos del ser humano. Alimentados por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de figura siniestra que atormentaría a Hollywood por décadas", agrega.

Monstruo: la historia de Ed Gein Netflix Reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein Charlie Hunnam como Ed Gein.

Laurie Metcalf como Augusta Gein.

Tom Hollander como Alfred Hitchcock.

Olivia Williams como Alma Reville.

Addison Rae como Evelyn Hartley.

Suzanna Son como Adeline Watkins.

Vicky Krieps como Ilse Koch.

Joey Pollari como Anthony Perkins. Cuándo se estrena Monstruo: La historia de Ed Gein en Netflix Los fanáticos del true crime y el terror aún tendrán que esperar un tiempo para ver Monstruo: La historia de Gein. La tercera temporada de la exitosa serie de Netflix llegará a la plataforma el viernes 3 de octubre de 2025.