ESPN anunció la salida de un histórico periodista: trabajó 15 años en el canal

El periodista deportivo Mario Sabato anunció su salida del canal ESPN tras 15 años allí , aunque no justificó su decisión y se desconoce la razón oficial detrás del alejamiento del especialista en ciclismo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Mario Sabato publicó una carta de despedida: " Adiós ESPN . A mi querido ESPN, hasta siempre. Muchísimas gracias por estos 15 años maravillosos en los que aprendí y crecí como profesional y como persona . Fui muy, muy, muy feliz". Con estas palabras, sorprendió a todos sus seguidores.

Pero eso no fue lo único, sino que unos minutos después agregó: "¡Va apenas una hora y no paro de lagrimear con tantos mensajes increíbles! ¡Y saber que varios comenzaron a amar o aman más mi deporte, nuestro deporte, por mis narraciones, les aseguro me llena de emoción!". Así, agradeció por todo el cariño que recibió tras anunciar su salida.

Mario Sabato se va de ESPN Mario Sabato confirmó su salida de ESPN. X (ex Twitter)

Según informó el portal El Tiempo, Sabato continuará su carrera en Canal RCN de Colombia, por lo que su salida de ESPN sería por decisión personal y no por un despido. A sus 45 años, el periodista deportivo se especializa en ciclismo, aunque cubrió varios torneos de basket, béisbol y fútbol en el pasado.