Escandalosa pelea entre dos reconocidas actrices: "Le dejó los dedos marcados" La madre de una de ellas fue quien le habría lanzado una cachetada, según testigos, por una discusión entre su hija y otra figura a fines de los años 80. + Seguir en







¿Todo mal entre Carrá y Del Boca? Telefe

Una vieja pelea volvió a hacerse presente en la actualidad luego de que en LAM traigan la anécdota: la madre de Andrea del Boca le habría pegado una cachetada a Gloria Carrá mientras ambas eran parte del elenco de Estrellita mía, una novela que se emitía por Telefe.

Ricardo Darín y Del Boca eran protagonistas de esa reconocida telenovela, mientras que Carrá tenía 16 años y tenía ciertas apariciones. Fue en ese momento que empezó una rivalidad entre ellas dos y quedó confirmado con el accionar de la madre de una de ellas.

Ana María, madre de Andrea, le habría pegado una cachetada a Carrá, quien en ese entonces tenía 16 años. Según el informe de LAM es porque no quería que el papel de Gloria opaque el de su hija y la otra teoría tiene que ver con el look que usaban: “Porque ella era la única que podía tener rulos”.

Carrá evitó referirse al tema en un móvil de LAM: “Chicos, hace tantos años. Qué viejo. No voy a hablar de eso. Ya ni me importa”. Pero una de las actrices que compartía estudio contó cómo fue el momento, según relató Ángel de Brito: “Yo vi el cachetazo de la madre. Estábamos almorzando, estaba Gloria con otras compañeras y ella abrió la puerta y le encajó una cachetada mal”.

“Gloria se puso re mal, a los gritos y nosotros nos quedamos paralizados. Ellas estaban grabando, la madre vino como loca. Fue re heavy el cachetazo. Todas las compañeras la consolaron”, contó De Brito desde un mensaje que le enviaron.