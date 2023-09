Escándalo: se canceló la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión por una insólita razón

Mirtha Legrand podría no volver a trabajar en televisión.

La conductora Mirtha Legrand no volverá a la televisión el sábado 23 de septiembre , como lo había confirmado ella misma durante una entrevista con un programa de eltrece .

Durante el programa Socios del espectáculo, el conductor Adrián Pallares fue quien comenzó por revelar: " Mirtha Legrand no firmó aún su contrato ". Cuando habló con este mismo ciclo hace siete días, la 'Chiqui' había confirmado que en una semana pondría la firma , pero eso no ocurrió.

Luego, el otro conductor, Rodrigo Lussich, se encargó de develar que todo cambió: "No arranca la fecha que se dijo, habrá que esperar. No debuta el 23 de septiembre". De esta manera, surgió un interrogante muy grande de cara al futuro de la histórica presentadora de 96 años, ya que no especificaron cuándo debutará.

Para finalizar, fue el propio Lussich quien desmintió que el economista Javier Milei sea parte del primer programa: "Todavía no está tan cerrado como dicen algunos para ser el primer invitado, no creo que quiera un candidato a presidente para su regreso". Así, todo lo que se creía que era información fue desmentido y es una incógnita si Mirtha Legrand volverá a trabajar en televisión.