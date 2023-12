Escándalo: famoso artista se separó a un mes de casarse y ya se muestra con una nueva pareja

Tal y como se había rumoreado, Emanuel Noir de Ke Personaje se separó de su novia Julieta Farías a pocas semanas de su casamiento. Pero por algún motivo que no revelaron, decidieron separarse definitivamente. Lo cierto es que ahora el cantante mostró a su nueva novia, a menos de un mes de la ruptura.

Farías salió a dar su versión de los hechos hace pocos días, pero sin saber que Noir ya tenía nueva novia: “Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos".

“Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso. Fue eso la separación”, expresó.

Pareja de Ke Personajes Redes sociales

Pero hace pocos días que se conoció que está en pareja con Sophía Ramos, una joven influencer de Entre Ríos, pero que también se desempeña como modelo. "Sí, confirmado que salen, yo soy de Concepción del Uruguay como ella y nos contaron que están juntos", aseguraron en Teleshow.

La pareja de una estrella de la música reveló los detalles de su separación: "Él se va a hacer la víctima"

Emanuel Noir, el líder de Ke Personajes, y su pareja habían anunciado su boda, pero se separaron sorpresivamente. Fue entonces que Julieta Farías contó en detalle lo que había pasado y los usuarios de redes sociales la bancaron.

Y agregó: “Claramente, él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas más. Llegó un momento en el que no aguanté más todo eso. Llega un momento en el que decís 'yo me voy a valorar'. Sentí que me tenía que ir de esa casa”.