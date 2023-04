Escándalo entre dos exparticipantes de Gran Hermano: se dejaron de seguir y explotó la interna

La salteña fue la ganadora del certamen y se pegó a la exdiputada, quien había sufrido la baja reciente de su sobrino, el primer eliminado. Tuvieron gran diálogo y se despidieron con buena onda. Sin embargo, la familiar de Marcos no toleró algunos comentarios y decidió actuar.

Sucede que, al salir en el cuarto puesto, Romina comenzó a declarar en contra del ganador de la edición. Aseguró que había sido rara la aparición de una supuesta novia cuando él no había contado que tenía una relación sentimental. Eso no pareció gustar en redes sociales porque salieron videos donde él confesaba de su relación inconclusa.

“Valen dejó de seguir a Romina. She Says ‘con mi familia, no’”, escribió una usuaria y adjuntó la captura de pantalla que indicaba que no la seguía. A pesar de la duda de muchos, sí en un momento le había dado follow, pero luego de lo sucedido, decidió dejarla a un lado.