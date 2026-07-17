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Luto en el cine: murió una querida actriz de Mi Pobre Angelito y ganadora de un Oscar

La artista cobró popularidad por un papel muy recordado en la película protagonizada por Macaulay Culkin. La triste noticia fue confirmada por su agente de prensa a varios medios británicos y, hasta el momento, se desconoce la causa de muerte.

Se trata de Brenda Fricker conocida por su papel de la Señora de las Palomas. 

Se trata de Brenda Fricker conocida por su papel de la Señora de las Palomas. 

Luto en el cine: murió una querida actriz de Mi Pobre Angelito y ganadora de un Oscar

La industria del cine está de luto tras la triste noticia de la muerte de Brenda Fricker, actriz irlandesa querida por interpretar el papel de la señora de las palomas en la película "Mi Pobre Angelito 2 : Perdido en Nueva York" (1992). La artista tenía 81 años y la confirmación de su fallecimiento fue brindada por su agente a varios medios británicos.

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En su extensa carrera, Fricker ganó un premio Oscar como mejor actriz de reparto en 1990 por su papel en la película "Mi pie izquierdo" donde interpretó a la madre de Daniel Day-Lewis. También participó en la serie de televisión "Casualty" como la enfermera Megan Roach.

En cine será recordada por toda una generación de chicos y chicas que en los años noventa vieron la secuela de "Mi Pobre Angelito: Perdido en Nueva York" en 1992, donde dio vida al personaje de la señora de las palomas en el Central Park.

Su agente Phil Belfield emitió un comunicado: "Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella". "Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo", añadió.

Fricker nació en Dublin el 17 de febrero de 1945, hija de una profesora de idiomas y un periodista en el periódico Irish Time. A pesar de convertirse en una actriz reconocida a nivel mundial, durante sus primeros años decidió dedicarse al periodismo como su padre.

Con el correr del tiempo comenzó a aparecer en películas y series de televisión británicas con papeles menores durante 1970 y 1980. En el año 2015 decidió retirarse de la actuación.

El discurso de Brenda Fricker al ganar el Oscar como mejor actriz de reparto en 1990

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