Enfurecido: Alfa protagonizó una fuerte pelea en la calle que casi termina a las piñas

Frenó su auto delante y se bajó a poder dialogar. “¿Qué te pasa? Viejo p... a quién, la c... de tu madre”, fue lo que le dijo. “Ahí arrugaron los dos. se quedaron mirando. Hay que aprender que cuando abrís la boca”, agregó.

“Te la tenés que bancar, por más que sea una persona pública, no me voy a bancar que me puteen. ¿Está claro? Si me decís viejo p..., bancátela vos”, concluyó.

Se viralizó un video de Alfa de Gran Hermano discutiendo a los gritos con su novia Delfina

Gran Hermano terminó en marzo, pero algunos exparticipantes siguen siendo noticia semana a semana. Ya le tocó a Julieta que estará en un video clip de Flor Vigna y ahora es el caso de Alfa Santiago. El polémico integrante de la casa fue grabado discutiendo a los gritos con su pareja en un evento.

Sin embargo, en el video filtrado en Socios del Espectáculo no se los ve en un buen momento. Alfa parece enojado y que le reclama algo en particular. "Se ve cómo él la reta. Después se va a la mier...", opinó Rodrigo Lussich y concluyó: “La deja sola con un Malbec y se marcha. Discuten, se dicen de todo y se va".