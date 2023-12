Stephanie Demner mostró las microbikinis tendencia de la temporada: estampadas, tricolores y más

La modelo se mostró disfrutando de un crucero bajo el sol, vistiendo una microbikini de estilo vintage de dos piezas, con un top semi-triangular y una bombacha en la parte inferior de tiro alto , adornado con detalles plateados en forma de corazón. Además, le sumó unos anteojos de sol y eligió tener el pelo atado. Completó su look con un collar y aros en forma de relámpago.

Stephanie Demner Microbikini Instagram

Demostrando su gusto por el negro, compartió otro diseño. En otra de las fotos se mostró con una microbikini de dos piezas con un corpiño con molde triangular y tiras cruzadas sobre el abdomen. Para la parte inferior optó por una bombacha colaless ultracavada con tiras ajustables, también con detalles de una arandela con forma de corazón plateado. También se la pudo ver con unos anteojos de sol para completar su look.

Stephanie Demner Microbikini Instagram

En otra de las imágenes, lució este mismo diseño en un vibrante rosa chicle, color que marcó tendencia durante todo el 2023.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

Las microbikinis estampadas son otro de sus estilos preferidos. En una ocasión, posó con un conjunto de dos piezas con un corpiño rectangular fruncido y tiras cruzadas, junto con una bombacha de tiro alto y tiras ajustables, presentando un estampado rosa con figuras abstractas en tonos más oscuros.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

Siguiendo su tendencia por los colores llamativos, sorprendió con un conjunto de dos piezas en tonos pasteles como lila, verde, naranja y rosa, sobre una base off white. En esta ocasión, la microbikini contó con un diseño clásico con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

También optó por un modelo similar, pero con base negra, compuesto por un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

El animal print es otro de sus favoritos, y no dudó en posar con un conjunto de dos piezas con estampado de leopardo en tonos marrones. Con un trago en la mano, se mostró con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo.

Stephanie demer microbikini animal print Instagram

Finalmente, sorprendió con un traje de baño enterizo tricolor en tonos verde agua, violeta y coral, con un diseño ajustado que incluye aberturas en el escote y abdomen, y una parte inferior colaless.

Stephanie Demner Microbikini Instagram

La publicación generó una gran interacción, con miles de "Me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron todos sus looks. Stephanie Demner, a través de sus looks y estilo, se afianza como una referencia en la moda de playa, marcando tendencia y llamando la atención de sus fans.

Catalina Gorostidi, de Gran Hermano, se sumó a la tendencia de las microbikinis estampadas

Catalina Gorostidi, quien se sumó esta semana a Gran Hermano, compartió una foto vistiendo una microbikini estampada antes de entrar a la famosa casa del reality. Es hija del ex futbolista Adrián Gorostidi y trabaja como médica pediatra. Llegó con rumores de romances dentro del ambiente del fútbol y rápidamente se posicionó como una de las favoritas por los fans del programa.

La foto que compartió en su perfil de Instagram la muestra frente al espejo vistiendo una microbikini estampada. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto con tiras de ajuste en los costados de la cadera. Este traje de baño colorido es una de las tendencias del año entre las famosas. Además, eligió tener el pelo suelto y recostado tapando un lado del rostro. También fue posible ver algunos de sus tatuajes y parte del ambiente en donde vive.

Catalina Gorostidi Microbikini Instagram

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. Con más de 20,000 seguidores pendientes de sus looks y actividades, Catalina Gorostidi se posiciona como una influencer en ascenso. Su publicación generó una gran cantidad de interacciones, reflejando la atención que tiene por parte de sus fans. La nueva participante de Gran Hermano se presentó como una mujer de carácter fuerte y directo, una "justiciera" que no teme expresar su opinión, prometiendo ser una de las personalidades más destacadas de la temporada.