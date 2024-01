Evangelina Anderson sigue mostrando las microbikinis de la temporada y esta vez posó con el color de moda

A orillas del mar marcó tendencia con su look.

Evangelina Anderson expresó su fanatismo por las microbikinis vistiendo un modelo color nude con volados . La modelo se encuentra en Miami y desde esa ciudad sorprendió a sus seguidores con su look. Atenta a las últimas tendencias de la moda, causó furor con un outfit de alto impacto que subió a su cuenta de Instagram donde tiene más de 3 millones y medio de seguidores.

La influencer posó a orillas del mar, en donde se la pudo ver luciendo una microbikini de dos piezas en color nude, un tono que no puede faltar en el vestuario de las famosas. El conjunto contó con un corpiño estilo top cerrado con frunce para regular y un detalle de cordones con caracoles en las puntas. Por otro lado, para la parte inferior optó por una bombacha colaless con volados a los laterales.

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Para completar su look, eligió tener su pelo recogido con una cola alta y tirante y en cuanto a accesorios, sólo le sumó unas gafas de sol marrones con el marco rectangular. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de “me gusta” y comentarios con elogios sobre su look y sus vacaciones.

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Salma Hayek no se queda atrás con la moda del verano y posó con una microbikini estampada

Salma Hayek posó vistiendo una microbikini estampada que sigue marcando tendencia. La artista eligió un traje de baño muy utilizado por las famosas gracias a su diseño colorido que combina a la perfección con cualquier accesorio. Con la playa de fondo y recostada en unas piedras, dejó a la vista un outfit que no dejó afuera nada de lo que en estos momentos se encuentra a la moda.

La famosa actriz mexicana posó apoyada sobre una pared luciendo una microbikini estampada que hizo juego con el fondo, incluyendo colores como el amarillo, azul y verde. El corpiño contó con un molde triangular, atado en el centro del escote. Mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless en el mismo tono, con tiras regulables en los costados de la cadera. Además, completó su look con unos anteojos de sol negros, un accesorio ideal para combinar con su traje de baño.

Salma Hayek microbikini Instagram

Salma Hayek tiene cerca de 28 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, los cuales suelen reaccionar a sus publicaciones. Como no podía ser de otra manera, sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y felicitándola por su trabajo. La actriz es una de las más grandes referentes de la moda y nuevamente demostró su capacidad para influenciar y marcar tendencia con su estilo.