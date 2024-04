En México, Florencia Peña sigue marcando la tendencia del verano: microbikini con sombrero total black

Desde las paradisíacas playas de la Riviera Maya, la artista sorprendió con un look total black de alto impacto. En las fotos se la pudo ver con un traje de baño que incluyó un corpiño de dupla simple con molde triangular y una bombacha con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Además, se sumó a la moda de las tiras entre cruzadas. Para completar su outfit eligió un sombrero de mimbre negro al estilo Cowboy con detalles dorados en el frente.

Florencia Peña sigue marcando tendencia con los looks que utiliza en sus vacaciones y eventos. La actriz continúa confirmando que es una de las influencers con mayor llegada a su público, invitándolo a elegir próximas publicaciones, dándoles lugar en encuestas y mostrando el día a día de su trabajo. Sin duda es uno de los íconos de moda más importantes del país y sus fotos confirman que está a tono con las últimas novedades del mundo fashionista.

Nicki Nicole sorprendió a todos desde Colombia con una microbikini que es lo último de la moda

Nicki Nicole llamó la atención al vestir una microbikini de Christian Dior en su última publicación de Instagram. La cantante sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores con un look que marcó tendencia. La artista, conocida por éxitos como ‘Mamichula’ y ‘Por eso bebé’, se mostró más radiante que nunca, luciendo su renovado look de cabello rojizo.

La elección de su outfit no pasó desapercibida, ya que optó por una elegante microbikini blanca adornada con el icónico logotipo de Christian Dior, una marca sinónimo de lujo y glamour.

La imagen, que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas, la muestra sentada, haciendo visible cada detalle de su estilo. Las piezas de este look, que fusiona la audacia con la elegancia, tiene un valor de 820 dólares, destacando así el gusto exquisito de la artista por la moda de alta gama.

Esta publicación llega en un momento en que Nicki Nicole sigue acaparando titulares, tanto por su carrera musical ascendente como por su vida personal, recientemente marcada por su separación de Peso Pluma.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios que van desde elogios hasta expresiones de apoyo y admiración por su talento. Las fotos no solo remarcan su estilo, sino que también sirven como un recordatorio de su estatus como ícono de moda y música en la escena internacional.