Emilia Mernes visitó Vale 97.5 y reaccionó al furor del Movistar Arena: "La gente se enloqueció"

En diálogo con el programa Días y Flores , Emilia Mernes comenzó por referirse a la euforia por sus recitales: " No entiendo nada, no sé qué pasó, la gente se enloqueció . Estoy muy shockeada, nadie se esperaba diez Movistar Arena llenos ". Así, se mostró muy emocionada con lo que ocurrió hace algunas horas.

"Cuando llegamos a la sexta, dijeron que era la última... ¡Y siguieron saliendo! En la preventa había 80 mil personas en la página", continuó al respecto la cantante. De esta manera, dejó en claro que hasta los organizadores se sorprendieron con lo que ocurrió con sus shows.

Emilia Mernes en Días y Flores Emilia Mernes no pudo ocultar su felicidad con el éxito de los Movistar Arena. Radio Vale 97.5

En cuanto a la salud mental, Emilia reveló: "Trato de mantener mis expectativas justas, para no decepcionarme de mi misma porque soy muy autoexigente y lo vengo laburando, pero es mi parte de mi personalidad. Ver el resultado después de tanto sacrificio es hermoso". Con estas palabras, envió un fuerte mensaje para todos sus seguidores.

Pero no terminó allí, sino que siguió: "Me subestimaron mucho tiempo. Me pasan miles de cosas, trato de componer canciones para abrazar a otras personas que están pasando la misma situación que yo. Es re importante hablar de lo que pasa para conectarte con la gente que te sigue y ser lo más real posible".

La emoción de Duki y los detalles del álbum ".mp3"

Sobre las emotivas palabras de Duki hace algunos días, Mernes remarcó: "Es algo que necesito y quería hacer, por suerte me pude dar el gusto. Me decían por qué no hacía un River y voy de a poco". Así, se mostró con la misma filosofía que su pareja, quien tampoco quiere saltear etapas dentro de la música.

En cuanto a la canción oculta de .mp3, la artista confesó: "Es un bonus track que va a salir con sorpresa, es con Nathy Peluso y pronto van a escucharla. No_Se_Ve.mp3 me encanta, la disfruto mucho en el show, la gente hace pogos y te levanta mucho las energías".

Para finalizar, contó su vínculo con Tini Stoessel: "La Original es un tema que hicimos con ella y yo la amo, hace tiempo queríamos hacer esta juntada y en Madrid pudimos juntarnos. Para mí es especial hacer este tema con ella, esta canción hizo que pueda encontrar en ella una gran amiga".