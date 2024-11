Emilia Mernes habría comenzado un romance con un exitoso piloto de Fórmula 1: de quién se trata

Y esto no fue lo único, sino que el piloto de Fórmula 1 le dio me gusta en varias publicaciones que no son actuales, por lo que existe la posibilidad que estén hablando hace mucho tiempo. El británico cumplirá 25 años el 13 de noviembre, por lo que quedará muy cerca de los 28 de la artista y eso los acerca aún más.

Emilia Mernes Lando Norris Instagram Emilia Mernes aún no siguió a Lando Norris, pero no es casual que él si la siga. Capturas Instagram

Hasta el momento, ninguna de las tres partes ha hablado sobre algún tipo de separación o nuevo romance, por lo que se desconoce si algo de esto ya ha pasado a la realidad. Pero, las críticas del público no tardaron en llegar y Duki quedó en el ojo de la tormenta luego de los rumores vinculados a la supuesta infidelidad.

Quién es Lando Norris, el posible nuevo romance de Emilia Mernes

Lando Norris nació el 13 de noviembre de 1999 en la ciudad de Bristol, Inglaterra y decidió convertirse en corredor, algo que realizó de tal manera que llegó a ser piloto de Fórmula 1 en 2019 a sus 20 años.

Lando Norris Mc Laren GP Miami Lando Norris festejó en el GP de Miami 2024. Formula 1

Desde su debut hasta la actualidad, Norris ha tenido contrato con la escudería McLaren y esto ha generado la consagración en diferentes carreras. En este tiempo disputó 125 Grandes Premios y ganó en tres ocasiones, consiguiendo un total de 964 puntos y consolidándose como uno de los favoritos del público.