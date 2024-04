Emilia en su primer show del tour ".mp3": "Me enoja cuando comparan mujeres en la industria"

Pasada las 21 horas del sábado, la entrerriana Emilia Mernes salió con un look que recordó al estilo de Jennifer López en Jenny from the Block transportando a la audiencia a esa época dorada de la música pop con su tema Exclusive. Desde sus deslumbrantes atuendos hasta las pantallas de fondo, todo estaba meticulosamente diseñado para recrear la estética de aquellos años, recordando la era de Britney Spears y Madonna.

Subida al escenario vestida de rosa y brillantes, Emilia Mernes siguió su espectáculo con Facts.mp3, Cuatro veinte y Jagger.mp3, acompañada de un cuerpo de bailarines y una banda en vivo que potenciaba el sonido de la música y los beats dosmileros que resonaban con fuerza en el Movistar Arena. Así, entre canción y canción Emilia usó de puentes sonidos característicos de Black Eyed Peas, Madonna, Backstreet Boys, Britney y varios referentes más del pop millenial.

Pero entre toda la brillantez del espectáculo, la joven cantante también tomó un momento para abordar un tema serio: las críticas en las redes sociales que afectan a muchas artistas. Entre otras cosas, se refirió a la polémica que se abrió por no pronunciarse cuando fue consultada por la gestión presidencial de Javier Milei, como sí lo hicieron Lali Espósito y María Becerra, entre otras colegas.

“Quiero ser muy sincera y la verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada por todo el odio que he recibido en las redes. Es un lugar donde puedo interactuar con ustedes pero por momentos se vuelve un espacio muy hostil. Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí o no tuviera mi terapia y trabajo el amor propio, no sé si hubiese sido posible estar hoy acá”, señaló.

También enalteció el trabajo de muchas mujeres por defender sus derechos: “Me identifico con otras artistas mujeres que me inspiran y que amo, pero también me enoja tanto cuando nos comparan constantemente, es agotador, demasiado se nos exige a nosotras en la industria”.

Y agregó: “Ya basta de compararnos que si nos copiamos, que quién hace más números, que quién usó esto primero. Me encanta ver cuando mis compañeras se paran sobre el escenario, levantan su voz y luchan por nuestros derechos, loco, me encanta. Acompáñennos, es muy difícil para nosotras”.

El momento más conmovedor llegó cuando dedicó su canción "Guerrero" a su padre, un momento que conmovió a toda la audiencia y se le vio entrecortarse por la emoción y demostró no tener miedo a mostrarse vulnerable y llorar en público.

Sobre el escenario, la también bailarina, contó con la presencia de su novio, Duki, y amigos como Tiago Pzk, Callejero Fino, FMK y Nicki Nicole con quienes compartió diferentes momentos de la noche. Además, junto a Duki, FMK y Tiago Pzk interpretaron el éxito Los Del Espacio momento en que el público los acompañó eufórico.

El momento más sensual fue cuando los novios cantaron Los del Espacio en el que Emilia no se privó de bailarle al trapero que despertó los gritos y suspiros de los presentes.

Duki ya había sorprendido a la oriunda de Nogoyá en Como si no importara, el primer single que lanzaron juntos cuando aún no habían blanqueado su relación. Tras finalizar la performance, ella no se privó de besar apasionadamente al artista nacido en Almagro.

Emilia fue la primer artista en innovar con una plataforma voladora que atravesó el Movistar Arena llevándola desde el escenario principal al escenario secundario ubicado en el otro extremo del venue y para, cerca del cierre, dedicarle unas palabras a su amiga Tini Stoessel antes de cantar La Original "esta canción la hice con alguien muy especial, porque hay que respetar siempre la versión original de nosotras mismas".



Luego de un setlist de 28 canciones, cerró con su éxito No se ve en un show que marca el primero de una serie de diez presentaciones que Emilia tiene programadas en Villa Crespo, todas las cuales se agotaron en apenas 10 horas, rompiendo récords de asistencia.