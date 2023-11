Emilia Attias posó en bikini negra con detalles en blanco que marca tendencia para el verano 2024

Emilia Attias sorprendió a sus fans con una producción de fotos vistiendo una microbikini negra . La modelo vistió un conjunto total black como parte de la promoción de una de los nuevos productos de una de las marcas con la que trabaja. La también actriz realizó esta sesión y lo subió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores. Sus fans reaccionaron y elogiaron su look y su trabajo.

Desde diferentes poses en el suelo, la actriz dejó ver cada parte de este conjunto. El diseño contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo. Además, eligió tener el pelo suelto, lo que le dio una imagen relajada.

Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios, elogiando su look y su trabajo. Nuevamente marcó tendencia con esta prenda, como suele suceder cada vez que comparte un outfit en su perfil de Instagram. De gran presente laboral, la modelo afirma su referencia en el mundo de la moda y su influencia en las redes sociales.

Emilia Attias aprovechó las playas de España para lucir una microbikini blanca tendencia de la temporada

Emilia Attias brilló en las playas de Barcelona con una microbikini blanca que es furor. La actriz, una de las máximas referencias en nuestro país del mundo fashionista por su estilo y elegancia, sorprendió a sus seguidores al subir un álbum de fotos a su cuenta de Instagram. En estas imágenes se la pudo ver disfrutando de sus vacaciones en España, desde donde marcó tendencia con su look.

A orillas del mar Mediterráneo y desde las costas españolas, la actriz optó por vestir una microbikini de color blanco, uno de los tonos más elegidos en la temporada.

El modelo contó con un corpiño con diseño de top strapless y una bombacha colaless de tiro alto. Además, le sumó unos anteojos de sol y eligió tener el pelo suelto y al viento. Esta elección de traje de baño reflejó las tendencias actuales, manteniéndose siempre a la vanguardia de la moda.

La postal, en la que se muestra con el mar azul detrás, no solo evidenció el paisaje sino también su elección de moda playera. En su perfil de Instagram, donde comparte constantemente contenidos sobre sus looks con sus seguidores, la foto generó una ola de "me gusta" y comentarios. Sus fans elogiaron su outfit y Emilia Attias confirmó su referencia como una de las personalidades que marca tendencia en la moda.

