Emilia Attias se despidió de la playa de Brasil con una microbikini bicolor que es la tendencia de la temporada

Attias viajó a Brasil como parte de sus vacaciones , y desde allí marcó tendencia con los conjuntos que utilizó en su tiempo de descanso. En sus redes sociales se la pudo ver disfrutando de los paisajes y fundamentalmente de sus playas. Para esta foto optó por un look audaz ideal para pasar el día bajo el sol.

La actriz vistió una microbikini bicolor de dos piezas combinado con colores azul y crudo. Para la parte superior eligió un corpiño clásico con molde triangular y con tiras finas anudadas en el cuello. Para la parte inferior optó por un modelo diminuto, colaless y de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera.

A su look le agregó un collar dorado con un dije mediano. Además, eligió tener el pelo suelto y no usar maquillaje. “Chau playita. Pero tenemos próxima aventura”, escribió en el texto de la publicación al referirse a las playas de Itamambuca, Brasil, en donde se encuentra vacacionando. En pocas horas superó los 30 mil “me gusta” y reunió cientos de comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron su look playero.

Cinthia Fernández posó en la playa y mostró los nuevos modelos de microbikini que serán tendencia

Cinthia Fernández publicó un video en el que se la ve presentando varios modelos de su nuevo catálogo de microbikinis. La modelo se encuentra en Brasil, donde además de descansar por sus vacaciones se hace tiempo para presentar la línea de su nuevos diseños que forman parte de su marca de trajes de baño. Sin dudas, marcará tendencia en el 2024.

La bailarina se encuentra en Brasil de vacaciones junto a sus hijas. Gracias a este viaje, aprovecha sus playas y otros destinos turísticos para realizar producciones de fotos en las que muestra detalles de su nueva colección. En esta ocasión eligió dos de sus nuevos modelos. Se la pudo ver sobre la arena con microbikinis vintage, de tiro alto y en colores como el nude y el azul cerúleo.

En una de las fotos se mostró con un traje de baño de dos piezas en azul. Este conjunto contó con un corpiño con molde rectangular crop top y una bombacha de tiro alto estilo vintage, con molde de colaless. A su look le agregó un par de lentes de sol XXL total black estilo cat eye con vidrio superopaco.

En otra de las fotos lució un diseño en el que se destacó el color nude, uno de los tonos que marcó tendencia en la temporada y que se prepara a continuar su presencia en el look de las famosas durante todo el 2024. Además se mostró sin maquillaje y con el pelo suelto con raya al medio.

