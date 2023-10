Emilia Attias aprovechó las playas de España para lucir una microbikini blanca tendencia de la temporada

Emilia Attias se sumó a la moda Off white

Emilia Attias brilló en las playas de Barcelona con una microbikini blanca que es furor . La actriz, una de las máximas referencias en nuestro país del mundo fashionista por su estilo y elegancia, sorprendió a sus seguidores al subir un álbum de fotos a su cuenta de Instagram. En estas imágenes se la pudo ver disfrutando de sus vacaciones en España, desde donde marcó tendencia con su look.

El modelo contó con un corpiño con diseño de top strapless y una bombacha colaless de tiro alto. Además, le sumó unos anteojos de sol y eligió tener el pelo suelto y al viento. Esta elección de traje de baño reflejó las tendencias actuales, manteniéndose siempre a la vanguardia de la moda.

La postal, en la que se muestra con el mar azul detrás, no solo evidenció el paisaje sino también su elección de moda playera. En su perfil de Instagram, donde comparte constantemente contenidos sobre sus looks con sus seguidores, la foto generó una ola de "me gusta" y comentarios. Sus fans elogiaron su outfit y Emilia Attias confirmó su referencia como una de las personalidades que marca tendencia en la moda.

Mery del Cerro combinó los modelos del momento: microbikini total black con brillos ideal para el verano

La modelo Mery del Cerro realizó una sesión de fotos en donde se la pudo ver vistiendo una microbikini negra con brillos que marca tendencia. En esta producción, mostró un look a tono con la moda del momento, en donde los brillos cada vez se afianzan más como la elección de las famosas para definir los detalles de sus trajes de baño. Estas imágenes las compartió en su cuenta de Instagram, en donde sumó este look al resto de los estilos que muestra cotidianamente en cada una de sus publicaciones.

Los trajes de baño con brillos se encuentran entre las máximas tendencias del momento. En Europa, en la temporada de verano, fue uno de los detalles más vistos en las prendas de las famosas. Con la llegada del calor a esta parte del mundo, sin duda será un modelo que será parte de los looks de buena parte de las famosas y modelos en estos últimos meses del año y en la próxima temporada. Para estas fotos, la actriz eligió un conjunto de dos piezas con un pequeño corpiño con tiras y una bombacha estilo colaless, que también contó con tiras ajustables en los costados de la cadera y brillos.

Los brillos, apliques y arandelas son detalles que se encuentran entre las máximas tendencias de la temporada y la actriz, como fanática de la moda, lo tuvo en cuenta a la hora de elegir su look. Este diseño cuenta con la versatilidad de adaptarse no sólo a cualquier momento del año, sino también a otros outfit, siendo parte de looks veraniegos, como también para asistir a eventos.