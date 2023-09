El violento cruce entre Alexander Caniggia y Yanina Latorre en redes sociales: "Inútil"

caniggia tuit

El mediático se refirió a la supuesta infidelidad en el pasado de Diego Latorre, esposo de Yanina Lattorre, con Natacha Jaitt. Es por eso, que la panelista no se quedó callada y salió con los tacos de punta. "Avísenle a este maleducado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio", lanzó en un comentario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fyanilatorre%2Fstatus%2F1702143949987615179%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1702143949987615179%7Ctwgr%5Ed0c6571a511ff41e0622a4c88d2222799d58a0e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariopopular.com.ar%2Fespectaculos%2Ffuerte-cruce-alex-caniggia-y-yanina-latorre-redes-sociales-n741717&partner=&hide_thread=false Avisenle a este mal educado q los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educacion, algo q a este inutil nadie le dio. https://t.co/86gZ42TH0c — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2023

La historia no terminó ahí, el exconductor de Los deconocidos por siempre, tampoco se quedó callado y retrucó el comentario con una ritma subida de tono. "El padre se la come toda y no dice nada. La madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada. Ahora la hija se hace que baila y, pobre, está enyesada. ¡Y de tanto pegarle a los tower me queda la verga acalambrada!", replicó.

Y Yanina una vez más le contestó: "Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito".