El Trece levanta dos programas tras su bajo rating: cuáles son

Luego, Yanina Latorre agregó más información en su programa Yanina 107.9 del streaming El Observador: "El Pollo Álvarez tiene pensado el año que viene conducir un programa en Luzu y el Chino Leunis ya tiene su programa ahí". De esta manera, sabe que desde eltrece no le van a brindar la conducción de otro ciclo.

Poco correctos y 100 argentinos dicen eltrece Poco correctos y 100 argentinos dicen serán levantados del aire por eltrece. Redes sociales

Para finalizar, remarcó el motivo por el que levantarán ambos shows: "No están contentos con el rating de los programas. No hay una fecha, pero se decretó ya en eltrece el levantamiento del programa. No tiene ningún tipo de futuro". Ahora hay expectativa por conocer cuál será el futuro del canal de cara a nuevos ciclos.

Telefe levantó Escape Perfecto luego de ser el programa con más rating del lunes: la razón

El canal Telefe decidió levantar Escape Perfecto a pesar de haber sido el programa más visto del lunes 16 de septiembre, algo que llamó mucho la atención de los fanáticos de cara a la noche del martes 17.