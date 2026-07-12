Mundial 2026: los alocados festejos de la Selección argentina en el vestuario tras la clasificación a semifinales

Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la Scaloneta volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo y se tendrá que enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final. Los jugadores disfrutaron de la victoria en público junto a sus familias y en el vestuario entonando hits que son virales en redes sociales.

La Selección argentina le ganó a Suiza y aseguró su lugar en la semifinal del Mundial 2026 , ahora deberá enfrentar a Inglaterra para poder avanzar y repetir la historia de Qatar 2022. Apenas terminó el partido, los jugadores festejaron junto a sus familias en la cancha y, en el vestuario aprovecharon para cantar algunos hits que los hinchas entonan para alentar a la Scaloneta.

Mientras que en Argentina todas las calles se inundaron de fanáticos y fanáticas que salieron a festejar el triunfo de la Selección, los jugadores no fueron menos y en el vestuario cantaron el tema "La cuarta estrella", creada por Pablo Quintana, un tema que se volvió viral en redes sociales.

"Soy hincha de la Selección, aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta, soy argentino de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón", entonaron los jugadores en un video que subió Nicolás Otamendi a una historia en su cuenta de Instagram personal.

Durante el alargue Lautaro Martínez y Julián Álvarez cerraron la victoria para la Albiceleste marcando el 3-1 a Suiza y asegurando el pase entre los cuatro mejores países del mundo. Al terminar el encuentro, los jugadores se quedaron cantando y arengando a los hinchas en el Arrowhead Stadium de Kansas City y, también compartieron algunos minutos con sus familias en las gradas.

También se sumó Antonela Roccuzzo a celebrar el triunfo de la Scaloneta con un carrusel de imágenes junto a sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago, que compartió en su cuenta de Instagram, en el que escribió "Vamooooos Argentina, un pasito más!!!". Por su parte, Lionel Messi también hizo algo parecido con algunas imágenes de los festejos y del partido, a las que acompañó con el siguiente texto: " Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!" .

En redes se viralizó un video de los hijos e hijas de algunos jugadores, que tras finalizar el partido, ingresaron a la cancha y se pusieron a jugar con una botella de agua vacía -en lugar de pelota- dentro del campo de juego.

Argentina jugó con el corazón y se metió en semifinales del Mundial: venció 3-1 a Suiza y ahora enfrentará a Inglaterra

La Selección argentina superó por 3-1 a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Con un tanto de Alexis Mac Allister de cabeza, un golazo de otro partido de Julián Álvarez y una conquista de Lautaro Martínez sobre el final, el equipo de Lionel Scaloni volvió a sufrir y fue de menor a mayor para superar al conjunto helvético, que presentó batalla hasta la expulsión de Breel Embolo en el ST; había empatado Dan Ndoye transitoriamente. Así, la Albiceleste jugará una de las semifinales frente a Inglaterra.

No fue protagonista Argentina en el primer tiempo. Raro. La Selección decidió ceder el balón un poco por impericia de sus jugadores, y otro poco para pegar en los momentos justos. Por eso, el arranque en Kansas City estuvo teñido de rojo y la pelota merodeaba cerca del área de Dibu Martínez. Con Granit Xhaka como estandarte, Suiza buscó con sus limitaciones hacer la diferencia en el inicio.

Sin embargo, la categoría del campeón del mundo apareció enseguida, a los 10 minutos. El capitán de la Selección, Lionel Messi metió un tiro de esquina preciso, que encontró la cabeza de Alexis Mac Allister que, como si supiera, la clavó en el segundo palo. Era 1-0 a pura efectividad. Porque en el trámite, el conjunto de Lionel Scaloni no fue el dueño del balón ni tampoco ese equipo que te asfixiaba con la presión y te ganaba con la posesión.