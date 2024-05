El representante de Fátima Florez, sobre la vuelta de Jey Mammón a la TV: "Es muy difícil"

Guillermo Marín aseguró sobre la denuncia de abuso sexual del conductor contra Lucas Benvenuto que el tiempo pone las cosas en su lugar y dijo que el público decidirá apoyarlo o no.

El productor teatral Guillermo Marín respondió las consultas en el programa Socios del Espectáculo en El Trece sobre la aceptación o no del público del actor: "Son cosas muy personales... uno tiene que dormir tranquilo con uno. El sabrá lo que hizo y lo que no hizo".

El realizador remarcó que el tiempo dirá si la versión de Jey es creíble o no: "Lo que va a determinar si realmente lo apoyan o no es el público", a la vez que Es un tema de marketing que está muy en el borde, y depende de cómo manejas las cosas podes salir o no adelante".

Agregó: "Si tenes el convencimiento con el tiempo. El tiempo pone todo en su lugar y será así. Si yo fuera el productor le diría que no hable del tema, que hable de proyectos y del futuro".

En la entrevista, Marín comentó que habló con Jey en medio del escándalo sexual y aseguró: "No me pidió trabajo pero hablamos. Él en su momento dijo que estaba con muchas dudas y le dije que la mejor manera era salir a la calle y me comentó que 'lo saludaban todos'".

En cuanto a si el comediante era víctima o victimario apuntó "me reservo la opinión de estar con una persona de 15 años".

Jey Mammón con Juana Viale: "En este caso la víctima soy yo"

Recientemente, el humorista anunció su vuelta a la televisión en Net TV , bajo la producción de Gustavo Sofovich y también participó del programa de Juana Viale, Almorzando con Juana, en El Trece, donde se cruzó con la periodista Valeria Sampedro.

Sampedro lo paró cuando insistía con su versión de los hechos. "Necesito intervenir porque no es inocencia sino que la denuncia prescribió. Ahora si existió el delito o no existió... a mi se me abren un montón de preguntas". como periodista y como parte del colectivo feministas sobre la cuestión de la víctima".

"Cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas históricamente no se le cree a la víctima", apuntó la activista en la mesa y remarcó: "La justicia no te declara inocente".