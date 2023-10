El recuerdo de Morena Beltrán con la moda Barbie y una microbikini rosa ideal para el verano

Morena Beltrán sorprendió a sus seguidores al compartir un álbum de fotos vistiendo una microbikini rosa . La periodista es una fanática del verano y del calor, por lo que es pera ansiosa que lleguen los días con temperaturas más elevadas para vestir sus trajes de baño favoritos, entre los cuales se encuentra este modelo que subió a su cuenta de Instagram. Miles de sus fans dejaron su "me gusta" y comentario, como es habitual en su perfil.

La periodista e influencer es una de las máximas referentes en el mundo fashionista de nuestro país. Sus publicaciones no pasan desapercibidas y cada uno de sus looks marcan tendencia. En este caso, eligió una microbikini rosa, demostrando que este color sigue siendo de los más elegidos por las famosas, pese a que la película Barbie ya no se encuentra en cartelera.