El recuerdo de Julieta Poggio con una microbikini roja que fue la tendencia del verano

Julieta Poggio microbikini roja Instagram

Además, completó su look veraniego con accesorios de lujo, como unos lentes de sol superopacos con marco metálico, unas pulseras tipo esclavas en dorado y un collar estilo cadena, una de las particularidades de su estilo, con dije de candado.

“Holis. Mentalmente ya en verano”, escribió en el texto de la publicación. Este recuerdo sumó miles de reacciones por parte de sus fans que le dejaron una gran cantidad de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando el conjunto que vistió y su look, siempre tan particular y con un estilo que la caracteriza. La ex participante de Gran Hermano extraña el calor y así lo demostró en este posteo.

Julieta Poggio microbikini roja Instagram

Desde el verano europeo, Valeria Mazza se mostró con una microbikini que es ideal para el verano

Desde Marbella, España, Valeria Mazza lució una microbikini que marca tendencia para la temporada. La modelo vistió varios trajes de baño con distintos diseños lisos en negro y verde, estampado camuflado y una túnica semitransparente. Luego de haber visitado Ibiza, como tantas otras famosas de nuestro país que viajaron para disfrutar el verano europeo, la conductora cambió de playa pero sigue disfrutando las altas temperaturas que está cubriendo el hemisferio norte.

Valeria Mazza Microbikini negra Instagram

La famosa se alejó del frío de nuestro país y viajó junto a su marido, Alejandro Gravier a as playas de Marbella, España. Como fanática de la moda que es, se puso a tono con las tendencias del momento vistiendo modelos en Total black, camuflado, verde oliva y una túnica: Entre todos estos, el que más destacó fue uno con diseño negro liso con corpiño con molde triangular, breteles finos y bombacha diminuta a juego. Además, le agregó a su look veraniego un par de anteojos de sol oscuros de formato cuadrado.

valeria mazza microbikini negra Instagram

Entre los otros modelos que eligió para una tarde de playa se encontró también uno con un diseño camuflado en verde militar, un estampado que siempre es tendencia. También eligió para completar su outfit unos anteojos de sol y un minivestido blanco translúcido de broderie, un bolso azul y sandalias beige con apliques de mariposas.

Valeria Mazza microbikini verde Instagram

Julieta Poggio microbikini roja