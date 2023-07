Valeria Mazza se mostró en microbikini en Ibiza y causó furor con la tendencia del verano

valeria mazza bikini Instagram

A la pareja se la vio también disfrutar de los días de sol mientras se relajaron y pasearon por la playa de esta famosa ciudad. Con un look boho chic, también lució una camisola XL floreada que combinó con la microbikini que llevaba debajo, unas gafas de sol igual que su marido y un bolso rosa.

La famosa argentina se encuentra actualizando cotidianamente su red social con imágenes de su viaje. En Instagram, parte de sus casi 600 mil seguidores le dejaron sus elogios a sus looks y al paisaje del destino que se encuentra visitando.

Georgina Rodríguez mostró su microbikini negra ideal del verano con una foto saliendo del yate de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez publicó una foto saliendo del mar vistiendo una microbikini negra. La modelo se mostró nuevamente navegando en su yate por el mar de la isla italiana y subió a su cuenta de Instagram dos fotos subiendo por las escaleras desde el agua. La influencer se fue de vacaciones con su esposo, Cristiano Ronaldo, y sus hijos y actualiza en su perfil de esta red social el día a día de sus actividades y sus looks.

Además del traje de baño, Georgina Rodríguez eligió como accesorios algunas joyas, anillos, aros y un collar en tono plateado con piedras negras. También optó por un maquillaje con máscara de pestañas y un leve delineado. La modelo argentina y española aprovechó el receso deportivo de su esposo y viajó junto a él y a su familia a este lugar paradisíaco para descansar de un agitado año, en el que además estuvo a cargo de su reality "Soy Georgina"

Con 50 millones de seguidores, la influencer es una de las personalidades más importantes a la hora de marcar tendencia con sus looks y así lo expresa en su cuenta de Instagram, donde comparte imágenes de sus prendas y de los productos y marcas con las que trabaja. El posteo en el que se la vio saliendo del agua como una "sirena", como ella misma puso en el texto de la publicación, alcanzó casi los 4 millones de "me gusta" y los 10 mil comentarios, en donde elogiaron su look y el destino que eligió para vacacionar.