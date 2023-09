El posteo de Ángel De Brito que desató la furia de dos populares periodistas

El conductor de LAM, Ángel De Brito, sorprendió en las últimas horas al responder una pregunta de un seguidor de Instagram sobre su amistad con dos populares periodistas. Todo parece haber terminado y no en las mejores condiciones , al punto que uno de ellos lo citó y respondió: “¿Esto es fake?”.

"¿Dejaste de ser amigo de Pampito y Andrea Taboada? ¿Eran relaciones falsas o cambiaste?", le preguntaron desde el sticker de Instagram y él contestó de manera inesperada: "Me bajé de esas amistades, pero todo bien".

Esto generó revolución en Twitter porque hace tres meses, Taboada fue despedida del programa tras más de ocho años como integrante porque consideraron que era “fin de un ciclo”. "Estuvo buenísimo y para mí, LAM, es mi casa. A vos te quiero mucho, mucho, mucho", había expresado la angelita sobre Ángel.

Sin embargo, algunos días después, a pesar de no tener la misma relación diaria, estaba todo bien. Pero la respuesta de Ángel no se la esperaba. “¿Esto es fake?”, expresó Taboada en su Twitter y adjuntó la captura de la historia. Por su parte, Pampito no se expresó. ¿Comienza un escándalo?

Ángel de Brito podría abandonar América y llevarse LAM a otra señal

El conductor Ángel de Brito está al frente del éxito de LAM en América que logró repuntar luego de un inicio en el canal negativo y, desde entonces, no baja la audiencia y suma más a diario. Pero en las últimas horas aseguró que puede abandonar el canal de manera inesperada.

En este caso, en el sticker de preguntas en Instagram le preguntaron si en 2024 continuará al frente del programa en el canal donde actualmente tiene doble trabajo y admitió: “No hablamos nada aún”.