Ángel de Brito disparó sin filtro contra la producción del Bailando 2023: "Estuvo mal"

De Brito disparó contra Tinelli por no homenajear a Silvina Luna

Sin embargo, no hubo una sola mención sobre su fallecimiento en el Bailando y, como ella fue participante en alguna oportunidad, Ximena Capristo fue una de las que mencionó su descontento tras los reiterados mensajes en redes sociales.

"Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show", expresó y agregó: “Justicia por Silvina”. Y, en la misma línea, quien se quiso referir al hecho fue el conductor de LAM y fue duro.

Capristo Captura de pantalla

En una historia de Instagram explicó ante la consulta: “¿Por qué no dijo nada Marcelo Tinelli de Silvina Luna?”. “No me quise adelanta porque respeto las jerarquías. Pensé que Marcelo iba a decir algo al final. Estuvo mal no haber dicho nada en la pista”, expresó.

De Brito Redes sociales

Y luego concluyó con una fuerte crítica: “Peor los hipócritas que la lloraron y en vida se burlaron o la volvieron loca”.

Los elogios de Pampita para Camila Homs y el palo para Rodrigo De Paul en el Bailando 2023

Camila Homs fue una de las dos participantes que abrieron la pista en el debut del Bailando 2023 y su participación fue positiva, a pesar de los puntajes de Ángel de Brito y Marcelo Polino. Pero quien más contenta se quedó fue Pampita, quien aprovechó su devolución para halagarla y le tiró una indirecta a Rodrigo De Paul.

Pero lo curioso se dio durante la devolución de Carolina Ardohain: “Me alegro mucho de todo lo que estás haciendo para vos, después de tantos años haciendo cosas para otros. Sos una madraza, me encanta que estés en esta pista, espero que te traiga muchas satisfacciones”.