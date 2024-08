El Pollo Vignolo cruzó a Oscar Ruggeri en ESPN: "¿Tenés miedo?"

El conductor de ESPN F90, Sebastián “Pollo” Vignolo, le mostró a sus compañeros detalles de sus vacaciones en la nieve y los sorprendió con sus habilidades. Pero quien no le creyó y no le gustó mucho fue Oscar Ruggeri, por eso lo presionó: “¿Tenés miedo?”.

"Esta fue mi primera clase, el primer día. ¿Tan mal te parece para el primer día? Y después ya me largué, ya me solté un poquito más", indicó el Pollo y mostró un video en donde se lo ve esquiando. “Ya me voy a soltar un poco más”, indicó.

Pero luego, la producción quiso bromear a Ruggeri y mostró videos de esquiadores profesionales para fingir que había sido el conductor pocos días después de haberse lanzado a la nieve.

Embed ¿REAL O FAKE?



El @PolloVignolo y su estadía extrema en Villa La Angostura y las pistas de esquí.#ESPNF90#DisneyPlus pic.twitter.com/SI7lTQqReZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2024

"Este es él, ya compite. Un día y ya empezó a competir. Yo no puedo creer lo que está diciendo...”, indicó y se burló del animador. A lo que Vignolo contestó: "¿Cómo no voy a ser yo? ¿Cuál es el problema? Si a vos te gustaría aprender me acompañas ¿Tenés miedo?".

Rápidamente el campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 se negó a esquiar y dijo que sí, claramente tendría miedo. Eso generó las risas de sus compañeros.

Se reveló la verdad de por qué ESPN no llevó muchos periodistas a la Copa América: "Vacío"

El canal ESPN supo ser líder durante una gran parte de tiempo y hasta llegó a robarle figuras a su máxima competencia. Pero decidió no cubrir la Copa América y, en las últimas horas, se conoció el motivo real de por qué las autoridades decidieron no mandar periodistas a Miami.

El periodista Flavio Azzaro explicó en detalle lo que sucede en el canal y el motivo por el que llevó a esa situación. “ESPN no lleva gente a la Copa América. Tiene como prioridad la Eurocopa porque vio en el Mundial (de Qatar 2022) que la gente no los mira", expresó.

“Closs y Latorre se van un mes a Europa para la Eurocopa, viajan muy poquitos de ESPN. La reputación bajó considerablemente, porque esa patriada que hizo el canal para quedarse con los derechos no le salió bien, por lo que los sigue teniendo TyC”, indicó.

Azzaro reveló que "van Diego (Monroig) y Esteban Edul, que siguen a la Selección. Y también va Gustavo (López) por otro medio también. Al igual que Sofía Martínez que fue por Urbana Play.

Por último, aseguró: "Los que viajan netamente por ESPN son dos: Edul y Monroig, No van a invertir casi nada para la Copa América, no hay plata porque saben que pierden, no ponen un sope. Los números no les están dando, entonces tienen que reconfigurarse".