El Polaco visitó Pop Radio y habló de todo: Barby Silenzi, la final de la Libertadores y la relación con su padre

En diálogo con Ronnie Arias en el programa Sanata de Pop Radio 101.5 , el artista comenzó por contar algunos detalles de la difícil relación con su padre. " A mi papá le decían El Polaco y a mí me decían El Polaquito, hasta que después me quedó El Polaco ", reveló el cantante.

Luego, sobre la complicada niñez que atravesó, Cwirkaluk señaló: "Mi infancia hizo todo al revés, en vez de quedarme me hice un guerrero. No me quedaba otra, tiré para adelante. Traté de darle a mi familia lo que mi viejo no me pudo dar a mí". Con estas palabras, emocionó a los oyentes y así lo expresaron en redes.

Por otro lado, aprovechó para hablar sobre su presentación en el Gran Rex el próximo miércoles 6 de diciembre. "Va a ser un show familiar. Hemos tocado para todo lo que te imagines, menos para velorios. Recorrimos el país como 9 veces", compartió El Polaco.

Si bien se mostró muy feliz con esta oportunidad, quiso resaltar: "Me encanta tocar en Laferrere, en José C. Paz, me encanta. Los teatros son para la familia, vienen los más chiquititos, es lindo, es familiar". Este evento se utilizará para una especie de festejo a los 18 años de carrera del cantante.

El Polaco Gran Rex 6 de diciembre Las entradas ya están a la venta en Tu Entrada. Redes sociales

El Polaco habló de su relación con Barby Silenzi

Tras muchos idas y vueltas en redes sociales con su pareja, El Polaco remarcó: "Nuestras diferencias, porque no son ni discusiones, las cosas lindas que nos pasan son más fuertes que las pelotudeces. Tenemos una hija, somos felices, nuestra vida es así. Barby es la que más me duró, desde 2019 estamos. Somos tal para cual".

Polaco Barby El Polaco está en pareja con Barby Silenzi desde 2019 y tuvieron una hija. Redes sociales

Sobre la gran cantidad de posteos de Silenzi en los que supuestamente lo ataca, el cantante reveló: "Cuando estamos mal, nadie pone nada. Las noticias venden bárbaro. Lo importante es que nos amamos y nos elegimos". De esta manera, dejó en claro que nada de lo que se dijo recientemente es real.

En último lugar, señaló: "De la puerta para adentro de casa somos lo más normal del mundo. Mi vida es así, es un quilombo, pero yo la armé así. Es la vida hermosa que me tocó". Con estas palabras, se mostró muy feliz con el presente que le toca vivir junto a Barby Silenzi.

Estuvo presente en la final de la Libertadores en Brasil: ¿la pasó mal?

Con respecto a su repentino viaje a Brasil para ver a Boca en la final de la Libertadores, El Polaco contó: "Me saqué foto con todos, entré con la gente. Me tomé el avión a las 8 de la mañana y llegué justo para la cancha".

El Polaco final Libertadores Boca Fluminense Las imágenes de El Polaco entrando al Maracaná fueron virales. Redes sociales

Luego, sobre el ingreso al Maracaná, el cantante reveló: "Mis amigos habían pasado, miden todos 2 metros y los caballos ni los miraban, a mí me querían comer crudo los policías. Di toda la vuelta y entré por el costado, no me pasó nada". Así, llevó tranquilidad a todos sus fanáticos tras varias noticias cruzadas.

Para finalizar, aseguró que no estaba en los mejores términos con Barby Silenzi al momento de irse: "Cuando me fui estábamos en un 60%, pero fui y vine. La pasé bien, la pasé bien. Cuando terminó el partido estaba re cansado. Llegué y me acosté en el piso del hotel, ni llegué a la habitación a dormir".