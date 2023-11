La fuerte confesión de Barby Silenzi sobre el Polaco: "Se fue a..."

Y agregó: “Yo no sabía que iba a hacer eso y me molestó mucho su forma de decirlo cuando lo vi. Hizo todo un show y vos sabés que a él nunca le gustó que hablen de su vida privada y contar este tipo de cosas”.

Polaco Barby Redes sociales

“A mí me silencia porque dice que le da celos verme”, expresó y respecto al viaje contó:” Yo sabía que iba a viajar y me enojé mucho. Hay una parte de verdad y otra no tanto porque nosotros venimos con que no tenemos tiempo de pareja solos. Estamos siempre con las nenas y él tiene mucho trabajo”.

Luego contó que no estuvo presente el Día de la Madre, pero que también “estuvo 10 días en Europa y cuando volvió en vez de verme a mí y a la hija de 3 años se fue a la Bresh”.