Barby Silenzi explotó contra El Polaco tras su presencia en el Maracaná para ver a Boca

A través de sus historias de Instagram, Barby Silenzi comenzó por expresar: "Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas . No puedo creer tanto. ¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? ". Con estas palabras, se notó un tono irónico en el mensaje.

Pero no terminó allí, sino que como le llegaron varias preguntas sobre el tema, señaló: "Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias... Y las cuentas de mis hijas también porque las manejo yo. Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas?". Esto último es lo que sus seguidores señalaron como la muestra más clara de que se trata de El Polaco.

Para finalizar, enfatizó: "No entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Cada uno con sus mambos". De esta manera, dejó en claro que el cantante quizá publicó diversas historias en las que quizá realizó cosas que podrían provocar una pelea más en su relación.