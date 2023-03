El picante ping pong de Fernanda Iglesias en Buena Tarde sobre las figuras del espectáculo

Tras negarse a opinar sobre Andrea Taboada, la periodista habló sobre su colega Ángel de Brito. "Es el uno, me encanta la prepotencia de su trabajo. Llegó solito, sin nadie que lo haya apadrinado. Hay muchos que lo quieren imitar pero no les sale", sentenció. "Por ejemplo, Pampito", bromeó.

Sobre Estefi Berardi, Iglesias afirmó que "es una chica que está dispuesta a todo con tal de ser famosa y llegar. Con ella no siento que esté hablando con un ser humano, para mí no expresa sus emociones". "Le veo un futuro terrible", sostuvo.

Cuando llegó el turno de Martín Bossi, con quien salió varias veces en el invierno de 2008, la periodista realizó varias confidencias. "Me dijo te amo", reveló.

Según contó, el actor estaba saliendo al mismo tiempo con la bailarina Momi Giardina. "Un día me llamó a las 3 de la mañana y llorando me empezó a hablar de ella", relató. Ante esto, la periodista le planteó que ese vínculo "no iba más" y lo dio por terminado.

Pero hubo espacio para otra confesión. En una ocasión, Bossi le contó que Marcelo Tinelli llegó a plantearle "qué hacés saliendo con esa fea de Fernanda Iglesias si la tenés a la bomba de Momi".

Respecto a Viviana Canosa, la periodista fue elogiosa. "Me gusta, la banco, hace show", expresó.

Finalmente, Iglesias también fue benévola con Marcelo Polino. "Trabajé muy bien con él, es muy trabajador, muy respetuoso", señaló. "Tuve problemas con otros conductores, como Fabián Doman, pero con él no", concluyó.