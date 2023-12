La joven había asegurado en su presentación a la casa que estuvo con “todo el plantel de Belgrano”, entre ellos un campeón del mundo. Como el jugador que estuvo en ese plantel fue el Cuti Romero se sobreentendió que se trataba de él.

Pero al momento de la relación que tuvieron ni siquiera era titular en el club, contó el padre, ya que hace cinco años que está en pareja con Karen Cavaller. Respecto a que estuvo con dos planteles indicó: “Seguro está bastante guionado, porque es imposible lo que dijo”.

Piden la expulsión de un participante de Gran Hermano 2023 tras un escándalo

El escándalo de afuera no solo abrazó a Hernán por la polémica con su supuesto hijo en camino, sino que también llegó a otro participante. Desde afuera se hacen “carpetazos” hacia todos los participantes y esta vez lo alcanzaron a Emmanuel Vich, acusado de romper un matrimonio.

El peluquero contó que lo echaron a los 12 años de su casa por su elección sexual y reveló que se puso a atender en una peluquería para subsistir. Pero mujer reveló que les “quemó” el pelo a muchas de las clientas y otra de ellas lo responsabilizó desde lo afectivo.

Una joven por redes sociales contó: “Yo era clienta de él por años, y por su culpa me divorcié de mi marido. Él era el peluquero de la casa. Le cortaba el cabello a mis nenas hasta que descubrí que varias veces venía a mi casa y tenía relaciones con mi ex”.

Fue por eso que decidió separarse: “En realidad sí porque mi ex siempre me engañaba con minas, pero ya enterarme que se co… a este gordo odioso fue algo que no tiene marcha atrás. Es atrevido y malo”. También aseguró tener fotos comprometedoras que aún no reveló.